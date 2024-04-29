Trendyolmilla’dan yapay zeka destekli koleksiyon

Trendyolmilla, moda dünyasına yapay zekâ (AI) desteğiyle tasarlanmış yenilikçi bir koleksiyon kazandırdı. Hayal gücünün sınırlarını genişleterek teknolojik yaratıcılığı moda vizyonuna taşıyan koleksiyon, Trendyolmilla x Yapay Zekâ adıyla web sitesi ve Trendyolmilla mobil uygulamasında satışa sunuldu.

Moda dünyasında yapay zekanın gelecekteki rolünü keşfe çıkan kadın giyim koleksiyonunda; elbise, abiye elbise, body, bluz, mayo, şort, pantolon ve eteklerden oluşan, her tarza ve her duruma hitap eden parçalar yer alıyor.

Trendyolmilla, güncel moda trendlerini yapay zekâ ile yorumlayan bu özel koleksiyonu, deneyimli moda tasarımcılarının ustalığını teknolojiyle bir araya getirerek oluşturdu. Tasarım sürecinde kullanılan yapay zekâ algoritmaları, moda trendlerini ve müşteri beğenilerini analiz ederek benzersiz bir koleksiyon ortaya çıkardı.

2024 İlkbahar/Yaz sezonu için hazırlanan koleksiyonda siyah, lila ve ekru tonları öne çıkarken floral desenler pastoral renklerle harmanlandı. Yapay zekâ, kumaş seçiminde ise tercihini ağırlıklı olarak yumuşak hissiyatlı kumaşlardan yana kullandı. Şifonların yanı sıra poplin gibi doğal görünümlü kumaşlar koleksiyona hâkim oldu.

Tasarım süreci

Trendyolmilla x Yapay Zekâ koleksiyonunun tasarım sürecinde yapay zekâ, öncelikli olarak güncel ve öngörülen moda trendlerinin analiz edilmesi amacıyla kullanıldı. Elde edilen bulgulardan yola çıkan Trendyolmilla tasarım ekibi, bu kez yapay zekâya uygun “prompt”ları (yol gösterici komutlar) vererek ondan yaratıcı modeller üretmesini istedi. Trendlerdeki çeşitliliği bu prompt’lara göre yorumlayan yapay zekâ, farklı kategorilerde binlerce alternatif tasarım geliştirdi. İlham verme ve sonuç odaklı çalışma bakımından önemli avantajlar sağlayan yapay zekânın sunduğu alternatifler, Trendyolmilla ekibi tarafından değerlendirilerek tasarım dokunuşlarıyla üretime uygun hale getirildi. Trendyolmilla'nın tarzıyla müşteri beklentilerini bir araya getiren bu koleksiyonda transparanlıklar ve farklı dokuların beraberliği özellikle dikkat çekiyor.

Sürdürülebilir moda için yapay zekâ desteği

Yaratıcılığın yanı sıra sürdürülebilirlik alanında da yapay zekânın olanaklarından yararlanan Trendyolmilla, malzemeleri verimli kullanarak israfı en aza indirmek için ürün tasarımlarını yapay zekâ algoritmalarıyla optimize ediyor. Böylelikle hammadde kullanımını azaltırken aynı zamanda bitmiş ürünlerin nakliye maliyetlerini ve emisyonlarını azaltarak karbon ayak izini küçültmeyi hedefliyor. Doğru planlama, segmentasyon ve ayrıştırma ile “kitlesel kişiselleştirme”yi (mass customization) odağa alan Trendyolmilla x Yapay Zekâ koleksiyonunun tasarım sürecinde, aynı zamanda aşırı üretimin önüne geçmek amaçlandı.