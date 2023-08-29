TT Ventures ile DTCP'den yatırım ve iş birliği anlaşması

TT Ventures ile Avrupa'nın en büyük fonları arasında yer alan, Deutsche Telecom'un da ana yatırımcıları arasında olduğu, içerisinde SK Telecom, Softbank gibi önemli kurumların ve fonların bulunduğu DTCP ile yatırım anlaşması imzalandı.

Bu kapsamda şirket, "DTCP Growth Equity III SCSp SICAV-RAIF Fonu"na yatırım yaptı. TT Ventures, global anlamda dünyada teknoloji girişimlerine yatırım yapan ve içerisinde yatırımcı olarak önemli telekomünikasyon ve teknoloji şirketlerinin de yer aldığı fona yatırım yaparak iş birliğinin yanı sıra finansal getiri sağlamayı hedefliyor.

2022 sonu itibarıyla farklı yatırımcıların katıldığı ve bağımsız bir yatırım komitesine sahip olan TT Ventures GSYF ile yatırım modelini ve hedeflerini değiştiren TT Ventures, globaldeki faaliyetler ile de girişimci dostu yapısını güçlendirmek için hız kesmeden çalışmaya devam ediyor.

Ayrıca önemli girişimlerin Türkiye'ye getirilmesi ve Türkiye'deki girişimlerin de yurt dışında yatırım fırsatı yakalaması ve global müşteriler elde etmesi amaçlanıyor.

Yatırıma ek olarak, TT Ventures'ın mevcut yatırım portföyü ile Türk Telekom ve grup şirketlerinin dijital ürün ve servislerinin DTCP ve içerisinde yer alan teknoloji şirketleri, yabancı yatırımcılar ve telekomünikasyon şirketleriyle iş birliği kurması, yatırım ve satış imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla bir iş birliği anlaşması imzalandı.

"Girişimler için dünyaya açılan bir köprü olmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, girişimlere büyümenin kapılarını açmak ve girişimcilik ekosistemini büyüterek Türkiye'yi geleceğe taşımak amacıyla çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yerli girişim ekosistemini globale taşıyacak çalışmalarımızın bir adımı olarak geçtiğimiz yıl TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu hayata geçirdik. Bu fon ile büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmayı, fonun yatırımcılarına da stratejik ve finansal fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte küresel düzeyde bir yapıya ulaşmak hedefi ve girişimleri dünyaya bağlayan bir köprü olma motivasyonuyla San Francisco'da TT Ventures ofisimizi açtık. Bu anlamda, Digital Transformation Capital Partners ile imzaladığımız anlaşma finans getirisi sağlamanın yanı sıra Türk girişimlerin yurt dışına açılması için büyük anlam taşıyor. Anlaşma ile yurtdışındaki önemli girişimleri de Türkiye'ye kazandırmayı hedefliyoruz."

DTCP Yönetici Ortağı Thomas Preuss da TT Ventures'ın DTCP'nin üçüncü Büyüme Sermayesi Fonu'na katılımını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Preuss, "Bu yatırım, teknolojinin ekonomileri ve küresel iş ortamını şekillendirmedeki önemli rolünün giderek daha fazla kabul gördüğünü vurguluyor. Türk Telekom'un inovasyonu destekleme taahhüdü, misyonumuzla kusursuz bir şekilde örtüşmektedir. Türk Telekom ile birlikte teknolojik ilerlemeyi teşvik etmeye ve sınırları aşan başarı hikayeleri geliştirmeye hazırız. Avrupa'da B2B yazılımına odaklanan en büyük uzman ekiplerden biri olarak, hızla büyüyen B2B yazılım ekosistemindeki seçkin girişimcilere ve kategori liderlerine destek olmayı sürdürmek ve yatırımcılarımız için cazip ortak yatırım fırsatları yaratmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

TT Ventures, 16 girişime yatırım yaptı

Verilen bilgiye göre, ilk fon toplama turunda 300 milyon dolar toplayan DTCP Growth Equity III Fonu, stratejisini, bulut tabanlı iş çözümleri, SAAS olarak hizmet sunan siber güvenlik, web 3.0, yapay zeka, finansal teknolojiler ve bulut tabanlı altyapı çözümlerine sahip erken aşama ile büyüme aşamasındaki girişimlerine yatırım yapma şeklinde belirledi.

DTCP büyüme fonları, 2015'ten beri global ölçekte büyüme potansiyeli yüksek, dijital transformasyon ve dijital altyapı girişimlerine yatırım yapıyor.

Türk Telekom'un Kurumsal Girişim Sermayesi Şirketi olarak 2018'de kurulan TT Ventures, bugüne kadar sağlık, enerji, eğitim, yapay zeka ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren 16 şirkete yatırım yaptı. İş birliği kapsamında TT Ventures, portföyünde yer alan bu 16 girişim yatırımını DTCP'ye tanıtarak global iş birliği fırsatları da arayacak.