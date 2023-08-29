İş Bankası yeni yapıyı açıklamıştı: Çatı şirket için halka arz planı

İş Bankası, ana banka dışı iştiraklerin şirketten ayrılarak yeni bir çatı şirket altına yerleştirileceği yapıyı ileride halka arz edebileceğini açıklarken, bu durumun bankanın hisse değerini artıracağını, sermayesini daha etkin kullanmasını sağlayacağını ve çatı şirketin finansal olmayan alanlarda büyümesinin planlandığını belirtti.

Reuters’te yer alan habere göre; dün akşam saatlerinde düzenlenen telekonferansta konuşan CFO Gamze Yalçın, yeni yapının ne kadar süre içinde kurulacağı, çatı şirketin halka arzının ne zaman yapılacağı, hangi takvim içinde ne kadar tasarruf sağlanacağı hakkında net bilgi vermedi.

Genel Müdür Yardımcısı Cahit Çınar'ın verdiği bilgiye göre bankanın yaklaşık 150 tane iştiraki, bunlardan 118'i üzerinde de doğrudan kontrolü bulunuyor.

Şişecam, TSKB, Anadolu Sigorta, İş Yatırım Menkul Değerler gibi kendi sektörlerinde ülkenin başlıca şirketlerine sahip olan İş Bankası'nın bu iştirakleri bünyesinden ayırmak istediği uzun yıllardır biliniyordu. Banka Cuma günü KAP'a yaptığı açıklama ile iştiraklerin bankadan ayrılması için süreci başlatmış oldu.

Çatı şirket halka arz edilebilir

Yalçın, iştiraklerin çatı şirket altında toplanmasının ardından çatı şirketin halka arz edilebileceğini, bu sayede bankada ilave serbest sermaye ortaya çıkacağını ve bilançonun daha esnek kullanılabileceğini ifade etti.

Çınar da iştiraklerin dörtte üçünün finansal alanda faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, personel, satın alma, bilgi işlem gibi alanlarda faaliyetlerin ortaklaştırılarak, sinerji, yani tasarruf sağlanacağını ifade etti.

Çınar ayrıca yeni çatı şirket altında finansal olmayan alanlardaki faaliyetlerinin büyüyeceğine işaret ederek, "Bankacılığın artan regülasyon ve yoğunlaşma boyutuyla baktığımızda mali olmayan faaliyetlerin finansmanına yatırımcı olarak girmeyi güçleştiren bir kurgu bugün hakim... bunu göz önüne alınca çatı şirketin mali olmayan alanlardaki konsantrasyonumuzu artıracağını planlıyoruz" dedi.

İştiraklerin İş Bankası'ndan ayrılarak yeni bir çatı altına alınması, iştirakler nedeniyle bankanın hisse değerinde oluşan iskontonun azalmasını sağlayacak.

Yalçın ve Çınar'ın verdiği bilgiye göre bölünme İş Enerji, Pazarama, Moka ve Proemtia gibi iştirak şirketlerinin yatırımcılar için "değerini" ortaya çıkaracak ve stratejik yatırım veya stratejik ortaklıklar yapmayı daha kolay hale getirecek.

İş Bankası hisseleri nasıl hareket etti?

Yeni yapı ile ilgili açıklamaların ardından İş Bankası (C) hisseleri dünkü işlemlerde, tavan fiyattan işlem görmüş ve günü 20,42 TL’den tamamlamıştı. Bankanın hisseleri yeni güne 20,24 TL’den başlarken, saat 10.23 itibarıyla yüzde 1,08 düşüşle 20,20 TL’de işlem görüyor.