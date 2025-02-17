Tüpraş’ın net kârı beklentilerin altında kaldı

Tüpraş (TUPRS) 2024 4. çeyrek bilanço sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket 5,1 milyar TL’lik piyasa beklentilere karşın çeyreklik bazda 3,98 milyar TL’lik net kâr açıkladı. Tüpraş’ın 2024 net kârı ise 18,31 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yıla göre 76% düşüşe işaret etti.

Şirketin net satışları 2024’te bir önceki yıla göre 18% düşüşle 810,38 milyar TL olurken, çeyreklik bazda ise 173,47 milyar TL olarak gerçekleşti. Net satışlar çeyreklik bazda yaklaşık 17%’lik bir düşüş kaydetti.

Şirketin 2024 yılındaki diğer finansal sonuçları ise şöyle:

- FAVÖK: 50,70 milyar TL (Önceki yıla göre 64% düşüş)

- Brüt Kâr: 68,03 milyar TL (Önceki yıla göre 57% düşüş)

- Esas Faaliyet Kârı: 35,70 milyar TL (Önceki yıla göre 66% düşüş)

TÜPRAŞ 2025’te ne kadar temettü ödeyecek?

Tüpraş 2025 için temettü miktarını da duyurdu. Şirket 2025 yılı için yatırımcılarına hisse başına net toplam 12,92 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Söz konusu temettünün 2 taksit halinde ödeneceği belirtilirken, ilk taksit 28 Mart 2025’te hisse başına 6,61 TL olarak, 2. taksit ise 30 Eylül 2025’te hisse başına net 6,30 TL olarak ödenecek.

Tüpraş’ın son fiyatına göre toplam temettü verimi ise %9,69 olarak kaydedildi.

2025 beklentilerini açıkladı

Şirket bilanço sonrası 2025’e dönük beklentilerini de paylaştı. Buna göre Tüpraş net rafineri marjı beklentisini “5-6 dolar/v” olarak belirledi.

2025’te 90-95% arasında kapasite kullanımı öngören şirket, ~26 milyon ton üretim bekliyor. Toplam satışın ise ~30 milyon ton olmasının beklendiği açıklandı. Şirket ayrıca 2025’te 600 milyon dolarlık toplam yatırım beklentisi açıkladı.