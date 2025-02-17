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Tüpraş'tan kâr payı dağıtımı açıklaması

Tüpraş, 2024 yılı kâr payı dağıtım takviminin, Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Tüpraş'tan kâr payı dağıtımı açıklaması
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Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, 2024 yılı kâr payı dağıtım önerisine ilişkin bildirimde bulundu.

Şirketten Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıkamaya göre, yönetim kurulunun 17 Şubat 2025 tarihli kararına istinaden, 29 milyar 300 milyon liranın iki taksitte ödenmesinin Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, "Dağıtılması önerilen toplam 29.300.000.000,00 TL'nin iki taksitte ödenmesi ve bu kapsamda %51,19'una isabet eden 15.000.000.000,00 TL tutarındaki ilk taksit için ödeme tarihinin 28 Mart 2025, %48,81'ine isabet eden 14.300.000.000,00 TL tutarındaki ikinci taksit için ise 30 Eylül 2025 olarak belirlenmesi hususlarının yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir" denildi.

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