Tüpraş'ın SPK başvurusuna onay

Tüpraş (TUPRS) tarafından 3 Şubat 2025 tarihinde SPK onayı hakkında açıklama yapıldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar liraya çıkarılması ve geçerlilik süresinin uzatılması için SPK'dan onay alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'ye artırılmasına ve geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarısının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.