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Tüpraş'tan sermaye tavanı artırımı başvurusu

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), kayıtlı sermaye tavanını 10 milyar liraya çıkarmak ve süresini 2029 sonuna kadar uzatmak için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurdu.

Haber Merkezi
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Tüpraş'tan sermaye tavanı artırımı başvurusu
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Tüpraş kayıtlı sermaseyini atırmak üzere Sermeye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Şirket, kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar liraya çıkarılması ve geçerlilik süresinin uzatılması konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'ye artırılmasına ve geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılmasına yönelik esas sözleşme değişiklik tasarısına ilişkin uygun görüş alınabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Esas sözleşme değişiklik tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylarını takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir" denildi.

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