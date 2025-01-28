OpenAI, ABD'de devlet kurumları için tasarlanmış "ChatGPT Gov"u tanıttı

OpenAI'dan yapılan açıklamada, ABD hükümetinin yapay zekayı benimsemesinin verimliliği ve üretkenliği artırabileceği, Amerika'nın bu teknolojideki küresel liderliğini sürdürmesi ve geliştirmesi için hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Şirketin ürünlerini ABD hükümetinin kullanımına sunarak yapay zekanın ulusal çıkarlara ve kamu yararına hizmet etmesini sağlamayı amaçladığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda politika yapıcıların bu kabiliyetleri sorumlu şekilde entegre ederek Amerikan halkına daha iyi hizmetler sunmasının sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, "ChatGPT Gov"un kurumların kendi güvenlik, gizlilik ve uyumluluk gereksinimlerini daha kolay yönetmelerini sağlayacağı ve bu altyapının OpenAI'ın araçlarının kamuya açık olmayan hassas verilerin işlenmesi için dahili yetkilendirme süreçlerini hızlandıracağına inanıldığı kaydedildi.

"ChatGPT Gov"un ABD devlet kurumlarının şirketin teknolojisinden faydalanmasına yardımcı olma taahhüdünü yansıttığı belirtilen açıklamada, 2024'ten bu yana, ABD'de 3 bin 500'den fazla federal, eyalet ve yerel kurumdaki 90 bini aşkın kullanıcının günlük çalışmalarını desteklemek için ChatGPT'ye 18 milyondan fazla mesaj gönderdiği bilgisi paylaşıldı.