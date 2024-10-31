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Turizm devi Booking gelirini artırdı

Booking’in geliri üçüncü çeyrekte yüzde 9 artarak 8 milyar dolara ulaştı.

Haber Merkezi
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Turizm devi Booking gelirini artırdı
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Booking Holdings, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğindeki gelirinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9 artarak 8 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Amerikalı seyahat şirketi, rezerve edilen oda gecelerinin bir önceki yıla göre yüzde 8 arttığını, brüt seyahat rezervasyonlarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 43,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Net gelir 2023'ün aynı çeyreğindeki 2,5 milyar dolar ile aynı seviyede kalırken, seyreltilmiş adi hisse başına net gelir (EPS) bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 74,34 dolara ulaştı.

CEO Glenn Fogel, "Üçüncü çeyrekte, özellikle Avrupa'daki daha güçlü performansın etkisiyle, önceki beklentilerimizi aşan yüzde 8'lik oda gecesi büyümesi bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Şirketimizi uzun vadede iyi bir konuma getireceğine inandığım maliyet verimliliğini artırırken stratejik girişimlerimizde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz" dedi.

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