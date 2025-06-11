Türk çeliğinin gücünü gösteren firma

Şirketin Kurumsal Yönetim Müdürü Ahmet Aliyazıcı, Samsun’un Çarşamba ilçesinde 1980 yılında kurulan Albayrak Demir Çelik’in Erna Holding bünyesinde faaliyet gösterdiğini söyledi. Aliyazıcı, Albayrak Demir Çelik’in enerji verimliliğini sağlayan son teknoloji ekipman ve makinelerle üretimini gerçekleştiği çelik hasır, tavlı tel, galvanizli tel, panel çit ve inşaat çivisi gibi geniş bir ürün yelpazesiyle sektördeki önemli konumunu korurken gerçekleştiği ihracat ile de milli ekonomiye katkı verdiğini belirtti.

Aliyazıcı, Albayrak Demir Çelik’in güvenilir, topluma ve çevreye duyarlı, müşteri ihtiyaçlarına odaklı, teknolojiye önem veren yapısı, 45 yıllık deneyimi, ülke genelindeki yaygın satış ağı ve güçlü lojistik altyapısıyla Türkiye’nin önde gelen demir-çelik toptancılarından biri olduğunu anlattı. Aliyazıcı,” 2023 yılında Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi’nde 50.000 m² alan üzerine kurulu modern fabrikamızı devreye aldık. 32.000 m² kapalı alana sahip bu tesis, bölgenin en büyük üretim merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. ALBEON markasıyla gerçekleştirdiğimiz ihracat faaliyetleriyle Türk çeliğinin kalitesini uluslararası pazarda temsil ediyoruz “dedi

2024 toparlanma ve büyüme yılı oldu

Geçtiğimiz senenin Türk demir-çelik sektörü için bir büyüme yılı olduğunu anlatan Aliyazıcı,” 2024, demir-çelik sektörü için toparlanma ve büyüme yılı oldu. Biz de bu süreçte önemli adımlar attık. Ocak ayından itibaren 5 farklı üretim hattımızı devreye alarak kapasitemizi önemli ölçüde artırdık. Büyük altyapı projeleri ve inşaat sektöründeki canlanma sayesinde ciro ve üretim rakamlarımızda kayda değer artışlar elde ettik. Önceki sene üretimimizin yüzde 15’ini ihraç ederek uluslararası pazarda da güçlü bir varlık gösterdik” diye konuştu.

2025 ihracatımızın arttığı yıl olacak

Albayrak Demir Çelik’in 2025 hedefleri ve hedeflerinden de söz eden Kurumsal Yönetim Müdürü Ahmet Aliyazıcı, şu bilgileri verdi;

“ 2025’te ihracat hacmimizi üretimimizin yüzde 50-60’ ı oranında artırmayı hedefliyoruz. İlk çeyrek verileri, bu hedefe ulaşabileceğimizi gösteriyor. Fabrikamızın verimliliğini artırmak için yönetsel ve üretim süreçlerinde iyileştirmeler yapıyoruz. Ayrıca, Ar-Ge ve dijital dönüşüm projelerimize hız vererek rekabet gücümüzü daha da yukarı taşımayı amaçlıyoruz. Öte yandan sürdürülebilir üretim ve akıllı fabrika uygulamalarına odaklanıyoruz. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ destekli üretim süreçleri ve karbon ayak izini azaltan teknolojileri devreye almayı planlıyoruz. Bu sayede hem çevresel etkimizi minimize edecek hem de maliyet avantajı sağlayacağız.”

Kurumsal bir Akademi oluşturmayı planlıyoruz

Aliyazıcı, konuşmasında şirketin Ar-Ge çalışmaları ve gelecek hedeflerine yönelik olarak ise şunları söyledi;

“Üniversitelerle iş birliği içinde kurumsal bir akademi oluşturmayı planlıyoruz. Ayrıca, akıllı üretim ve lojistik zinciri için kendi yazılımlarımızı geliştiriyoruz. Yapay zekâ destekli malzeme testleri ve enerji verimliliği projeleri de yakın vadede gündemimizde. Sektörün temel sorunlarına gelince enerji maliyetleri ve hammadde teminindeki dışa bağımlılık en büyük zorluklar. Ayrıca, AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi (CBAM) gibi regülasyonları ihracat maliyetlerini artırıyor. Nitelikli iş gücü bulma konusunda da sıkıntılar yaşanıyor. Çözüm için OSB’lerde sürdürülebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi, kredi maliyetlerinin düşürülmesi ve mesleki eğitim programlarının artırılması gerekiyor. Bu arada fabrikamızda haziran sonunda yeni bir üretim hattını devreye alacağız. Ayrıca, sanayi parsellerimizde iki yeni projenin fizibilite çalışmaları devam ediyor. Sürdürülebilir enerji alanındaki yatırımlarımızı da önümüzdeki yıl hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra da inovasyon ve kalite odaklı yaklaşımımızla sektöre katkı vermeyi sürdürmeye kararlıyız.”