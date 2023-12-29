Türk girişimi Manay CPA, Amerika’nın en başarılı 70 KOBİ’si arasında

Küçük işletmelerden sektör birliklerine, girişimlerden ticaret odalarına, pek çok ağı birbirine bağlayan ABD Ticaret Odası, Amerika’nın En Başarılı KOBİ’lerini seçti. Ekonomik büyümeyi teşvik eden ve yerel toplulukları canlandıran küçük ve orta ölçekli işletmeleri onurlandıran listeye seçilmek için 15 bini aşkın işletme yarıştı. Türk girişimlerin ABD’de şirketleşmesi odağında faaliyet gösteren, ABD’de mali müşavirlik sektöründe yirmi yılı aşkın zamandır hizmet veren ve uluslararası vergi alanında uzmanlaşmış bir şirket olan Manay CPA, ABD Ticaret Odası tarafından Amerika’nın En Başarılı 70 KOBİ’si arasında gösterildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Manay CPA Yönetici Ortağı ve CEO’su Burcu Bree Manay, “Dünyanın en büyük iş ve ticari organizasyonu olan ABD Ticaret Odası tarafından ülkenin en iyi KOBİ’leri listesinde 15 bini aşkın şirket arasından seçilen 70 KOBİ arasında yer almamız, bizim için büyük bir onur.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin en iyileri ekonomiye katkılarıyla değerlendirildi

Vaşington merkezli olarak faaliyetlerini sürdüren ve ABD iş ekosisteminin en saygın kurumlarından biri olan ABD Ticaret Odası tarafından, ülke ekonomisine katkıda bulunan, istihdam oluşturan, ülkede girişimciliği geliştiren ve yeniliklerle sektörlerindeki dinamizme öncülük eden küçük ve orta ölçekli işletmelerin onurlandırılması amacıyla düzenlenen yarışmada, 15 bini aşkın KOBİ yarıştı. Büyüme başarıları, yerel ekonomiye katkıları, gerçekleştirdikleri yenilikler ve başarılı iş stratejileri ve toplumsal katılımlarıyla değerlendirilen şirketler arasından 70’i kısa listeye alındı. ABD’de lisanslı yeminli mali müşavir Burcu Bree Manay tarafından kurulan Manay CPA da en başarılı 70 KOBİ arasında gösterildi.

Hem bireylere hem de küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere, ABD'de lisanslı kadrosuyla kişiselleştirilmiş, kapsamlı finansal danışmanlık hizmetleri sunduklarını dile getiren Manay, “Bu prestijli başarı, müşterilerimizin hizmetlerimize duyduğu daimi güven ve desteğin bir neticesi. Aynı zamanda hizmet kalitemizin ve özverimizin bir kanıtı olma özelliği taşıyor.” diye konuştu.

ABD’deki ilk başarısı değil

Türkiye-ABD pazarları arasında bir köprü rolü üstlenen ve Türkiye'deki üreticileri, girişimcileri, hizmet sektöründeki şirketleri Amerika pazarına taşıyan Manay CPA, 2022’nin sonunda ABD'nin en büyük üç ticaret odasından biri olan Atlanta merkezli Cobb Ticaret Odası tarafından üçüncü kez yılın en iyi KOBİ’lerinden biri seçilmişti. Ayrıca Manay CPA Yönetici Ortağı ve CEO’su Burcu Bree Manay, geçtiğimiz aylarda muhasebe alanındaki başarılı kadınları ödüllendiren Ignition 2023 Muhasebe Alanındaki En Başarılı 50 Kadın listesinde yer almıştı. Köklü ve yüksek başarı oranına sahip bir işletme olarak ABD ve Türkiye ekonomisine katkılarının meslek örgütlerinde de karşılık bulduğunu dile getiren Manay, “Hem hizmet kalitemizle hem de toplumsal ve mesleki katılımımızla Türkiye’yi ABD pazarında temsil etmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Uzun süreli müşteri ilişkileri kurmaya odaklanıyoruz”

ABD'de şirket kuruluşu konusunun son dönemin en popüler başlıklarından biri olduğuna dikkat çeken Manay, şunları kaydetti: “Amerika iş ekosisteminde sürdürülebilir bir başarı hedefleyen girişimcilere, transfer fiyatlandırması, şirket stratejisi, pazar araştırması, insan kaynakları, vergi ve muhasebe gibi konularda 20 yıldır profesyonel destek sunuyoruz. Bu sayede girişimciler, regülatif iş risklerini en aza indirerek ABD pazarındaki hedeflerine daha kısa sürede ulaşabiliyor. Her biri alanında uzman ekibimizin özverili çalışmaları ve üstün hizmet kalitesi ile bugüne dek 5 bine yakın başarı hikayesine ortak olduk. 1 milyar doları aşkın ticaret hacminin mali müşavirliğini yürütüyoruz. Müşterilerimizle derinlikli ve uzun süreli ilişkiler kurmaya odaklanıyoruz. ABD’de şirket kuruluşu, danışmanlık, bordrolama, uluslararası vergi, transfer fiyatlandırması, maaş bordrosu, insan kaynakları muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu sonrası tüm süreçlerde ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında oluyoruz. Türk girişimcileri 50 eyalette ihracata teşvik ederek ülkemizden ABD’ye uzanan başarı hikayelerinin kolaylaştırıcısı olmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.