  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Türk Hava Yolları, BIST Katılım Endeksi'nde yer almaktan çıkıyor
Takip Et

Türk Hava Yolları, BIST Katılım Endeksi'nde yer almaktan çıkıyor

Türk Hava Yolları, 2024'ün ilk 6 aylık dönemi itibarıyla BIST Katılım Endeksi'nde yer alamayacağını açıkladı. Yeni kriterlere uyum için iştirak şirketlerinde çalışmalar başlatıldığı belirtildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk Hava Yolları, BIST Katılım Endeksi'nde yer almaktan çıkıyor
Takip Et

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, BIST Katılım Endeksi çalışmalarına dair bilgilere yer verilerek şunlar kaydedildi:

"Katılım finansı ilkelerine göre yatırım kararı veren bireysel ve kurumsal yatırımcıların, söz konusu ilkelere uygun faaliyet gösteren şirketler arasından seçim yapabilmesi ve katılım finansı sektöründeki fonlama imkanlarının artırılması amacıyla BIST tarafından katılım endeksleri oluşturulmuştur. BIST Katılım Endeksleri, 6 aylık ve yıllık bilanço döneminde olmak üzere yılda iki defa güncellenmektedir. Katılım Endeksi'nde yer alan şirketler, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu tarafından yayımlanan Pay Senedi İhracı ve Alım-Satım Standardına ve Rehber’e göre belirlenmektedir. Danışma Kurulu, Standart ve Rehber’de belirtilen kriterlerde değişiklik yapabilmektedir. Bu değişikliklere istinaden şirketlerin Katılım Endeksi raporlaması da farklılık göstermektedir."

BIST tarafından Ağustos 2024'te yayımlanan duyuruyla Danışma Kurulunun Standart ve Rehber’de yer alan kriterlerde önemli değişiklikler yaptığının ifade edildiği aktarılan açıklamada, bu değişikliklerin, BIST Katılım Endeksi’nde yer alan şirketlerin endekste kalma durumunu etkileyecek güncellemeler içerdiği vurgulandı.

THY 2024 yılının 6 aylık dönemi itibarıyla hesaplanan BIST Katılım Endeksi’nde yer alamayacak

Açıklamada, "Yürütülen müzakereler neticesinde, kuruluşundan bugüne kadar Katılım Endeksi’nde yer alan THY, uygulamaya alınan yeni kriterler çerçevesinde sadece bazı iştirak şirketlerinin (müştereken kontrol edilen) kapsam dışında kalması nedeniyle 2024 yılının 6 aylık dönemi itibarıyla hesaplanan BIST Katılım Endeksi’nde yer alamayacaktır. Başta hazine işlemleri olmak üzere katılım finans sektörünün gelişmesi için faaliyetlerinde azami özeni gösteren THY, iştiraklerinin belirlenen yeni kriterlere uyumu için çalışmalarına başlamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler, ilerleyen endeks dönemlerinde yatırımcılarla paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk yapay zekâ oyun stüdyosu kuruyorTesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk yapay zekâ oyun stüdyosu kuruyorTeknoloji

 

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk yapay zekâ oyun stüdyosu kuruyorTesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk yapay zekâ oyun stüdyosu kuruyorTeknoloji

 

Şirket Haberleri
Papara’dan tüketime değil yatırıma teşvik eden kampanya: Altın Cuma
Papara’dan tüketime değil yatırıma teşvik eden kampanya: Altın Cuma
Visa Avrupa İnovasyon Programı 6. dönem mezunlarını verdi
Visa Avrupa İnovasyon Programı 6. dönem mezunlarını verdi
ÜNLÜ & Co’ya Mergermarket’tan “Yılın M&A Danışmanı” ödülü
ÜNLÜ & Co’ya Mergermarket’tan “Yılın M&A Danışmanı” ödülü
Otojet, şarj altyapısında Porsche ile hızlanacak
Otojet, şarj altyapısında Porsche ile hızlanacak
Liderler, Sürdürülebilir Değer Zirvesi kapsamında bir araya geldi
Liderler, Sürdürülebilir Değer Zirvesi kapsamında bir araya geldi
Rekabet Kurulu'ndan Trendyol hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili karar
Rekabet Kurulu'ndan Trendyol hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili karar