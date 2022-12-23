Türk siber güvenlik şirketi dünyanın en iyileri arasında gösterildi

ANKARA (EKONOMİ)

Siber risk analizinde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan MSSP Alert, Ankara merkezli ADEO Cyber Security’yi “Dünyadaki En İyi 250 MSSP” listesine dahil etti. Toplam 30 ülkedeki şirketlerin değerlendirilerek oluşturulan listeye ADEO Cyber Security 231. sıradan girdi. Şirket, bu listeye giren ilk Türk şirketi olma özelliğini kazandı. EDEO Cyber Security, Türkiye ve dünyadaki müşterilerine uçtan uca siber güvenlik hizmeti sunuyor. Yapılan yazılı açıklamada, ADEO Cyber Security’nin bu yıl ilk kez listeye girmesiyle uluslararası olma yolunda da hızla ilerlediği vurgulandı.

ADEO Stratejiden Sorumlu Başkan Halil Öztürkci, listeye girmelerine yönelik yaptığı değerlendirmede, “Bu başarı, siber güvenlik konusunda sunduğumuz servis ve çözümlerin dünya standartlarında olduğunun bir göstergesi. Tüm dünyada siber saldırılar, kurumların tek başlarına karşı koymalarının giderek zorlaştığı bir konu ve buna karşı güvende olmanın yolu da profesyonel bir ekip ile iş birliği yapmaktan geçiyor” dedi.

Öte yandan, MSSP Alert, “Dünyanın En İyi 250 MSSP” araştırmasında bazı tespitlere de yer verdi.

Buna göre, MSSP firmalarının 2022 yılında toplamda 24 milyon dolar gelir ile bir önceki yıla göre yüzde 26 büyüyecek. 2022 yılında MSSP müşterilerini hedef alan en yaygın saldırılar ise; yüzde 97 kimlik avı, yüzde 93 güvenlik açıklarından yararlanma ve yüzde 91 fidye yazılımı oldu.