Türk şirketleri Özbekistan'da iş fırsatlarını tanıttı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin organizasyonuyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 20 Türk şirketinin iş fırsatlarının tanıtıldığı "TALENT for BIZ" kariyer fuarı gerçekleştirildi.

Bu yıl Özbekistan'da dördüncüsü düzenlenen etkinliğe, aralarında Türk Hava Yolları (THY), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Halkbank, Türk Telekom, Aselsan gibi önde gelen Türk şirketlerin yanı sıra Çalık Enerji, Özgüven, Koç İnşaat, Kontrolmatik gibi Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk şirketleri katıldı.

Etkinliğin açılışında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Özbekistan Yüksek Öğrenim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Kongratbay Şaripov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ile diğer Özbek ve Türk yetkililer hazır bulundu.

"Biz Türkiye'de inanıyoruz ki, bu yüzyıl Türk Yüzyılı olacak"

Açılışta konuşan Atay, 2019'dan bu yana Özbekistan'da 4.'sünü düzenledikleri bu etkinlik dolayısıyla ata yurdu Özbekistan'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Şimdi burada bu salonu dolduran değerli kardeşlerimle beraber bizim ortak konumuz, bu yüzyılda nasıl geçmişteki kadar büyük, şerefli bir medeniyeti inşa edeceğimiz sorusudur. Biz Türkiye'de inanıyoruz ki, bu yüzyıl Türk Yüzyılı olacak. Bunu gerçekleştirmek için dünyanın dört bir yanındaki Türk kardeşlerimizle birlikte hareket etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz.

Şimdi bunlar kulağa hoş gelen şeyler. Ama buradaki genç, yarın mezun olduğu zaman iş arayan kardeşlerimiz için ne söyleyebilirim diye kendi kendime sorduğumda, kendimize şöyle cevap veriyoruz. Bakınız şu anda burada yaptığımız bu organizasyonu, 'yetenek her yerde' vizyonu doğrultusunda yapıyoruz." Fuara katılan şirketlerin yetenek ve yetkinlik konusunda Özbek gençlere yardımcı olacak programlarla buraya geldiğini, bu şirketlerin burada teknoloji konulu teorik ve pratik uygulamaları içeren kurslar düzenleyeceğini kaydeden Atay, şöyle devam etti:

"Çağımız teknoloji çağı. Onlar size teknoloji konusunda yoğun, teorik ve pratik uygulamaları içeren kurslar açacaklar. Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketi, aynı zamanda dünyanın en büyük 50 şirketinden biri olan TUSAŞ'ın programı ile ilgili bugün burada seminer olacak. TUSAŞ'ta yapılacak olan bu eğitimdeki performansa bakarak yine çok büyük şirketlerimizin bu şekilde teorik ve uygulamalı programlarını yıl içerisinde peyderpey Taşkent’te, Özbekistan’da açmayı planlıyoruz. Sizin gibi genç, yetenekli, azimli, ahlaklı gençlerin çok kısa bir zamanda bu kursları başarıyla tamamlayıp gerçek hayata atılabilecekleri konusunda hiçbir şüphe taşımıyoruz."

Atay, ayrıca bu organizasyonun herhangi bir iktisadi, ticari amacının olmadığını, bunun tamamen kardeşlik hukuku içerisinde yapıldığını da sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek istiyoruz"

Şaripov da fuarın önemli bir etkinlik, amacının da gençlere istikrarlı olarak istihdam sağlamak olduğunu belirtti.

Özbekistan'da her yıl 300 bin öğrencinin üniversiteden mezun olduğunu ve bu mezunlara istihdam sağlamanın çok önemli olduğunu kaydeden Şaripov, bu konuda Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek istediklerini vurguladı.

Şaripov, bu çerçevede Türk tarafının destekleriyle bir platform oluşturmak istediklerini dile getirerek, bu platform sayesinde yetenekli Özbek gençlere istihdam sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

"Türkiye, kamu ve özel sektörü ile tüm imkanlarıyla destek olmaya devam edecektir"

Büyükelçi Bekar da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin artık geleneksel hale gelen "TALENT for BIZ" kariyer fuarının, Türkiye'nin küresel anlamda önde gelen seçkin firmalarının insan kaynakları yetkilileri ile Özbek gençleri bir araya getirdiğini belirtti.

Dost ve kardeş Özbekistan'ın son yıllarda Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in önderliğinde kapsamlı reform ve kalkınma hareketine başladığını vurgulayan Bekar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in bu çalışmalarına tüm kurum ve kuruluşlarımızla destek oluyoruz. Çünkü, Türkiye'deki gençlerimiz ile Özbekistan'daki gençlerimiz arasında bir fark görmüyoruz. Ankara veya İstanbul'daki öğrencinin layık olduğu işe girmesi, profesyonel yeteneklerini geliştirmesi ne kadar önemli ise, Taşkent, Semerkant, Buhara, Hive, Cizzah ve Andican'daki kardeşimizin durumu da bizim için aynı derecede önemlidir. Türkiye, kamu ve özel sektörü ile tüm imkanlarıyla sizlere destek olmaya devam edecektir."

Açılışın ardından Atay, Şaripov ve Bekar, stantları gezerek, katılımcı firmalar hakkında bilgi aldı, ayrıca şirket yetkilileri ve Özbek gençlerle sohbet etti.

Fuar kapsamında Türk şirketlerinin insan kaynakları yetkilileri, katılımcılarla iş ve staj imkanlarına ilişkin görüşmeler yaptı.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca, Türk kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile söyleşi ve mülakatlar, atölye ve örnek olay çalışmaları, firmaların vizyonlarını paylaştıkları sunumlar ve bilgilendirme oturumları ile tanıtım toplantıları düzenlendi.