Türk Telekom’dan 4,5 milyar lira net kâr

Türk Telekom, yılın ilk dokuz ayına ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre Türk Telekom, 2023 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 78,2 büyüyerek, 22,4 milyar TL konsolide gelir elde etti. Türk Telekom’un ilk 9 aylık geliri geçen yıla oranla yüzde 69,6 artışla 55,6 milyar TL’ye ulaştı. 52,9 milyona yükselen abonesiyle 2023’ün ilk 9 aylık döneminde toplam 4,5 milyar TL’lik net kâra imza atan Türk Telekom’un FAVÖK’ü ise (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) ilk 9 ayda 18,8 milyar TL oldu.

Sonuçları değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Ortaya koyduğumuz teknoloji ve dijitalleşme vizyonu ile hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yılın ilk 9 ayındaki olumlu göstergelerimiz ile yılın sonuna yaklaşırken, yılın ikinci çeyreğinde yukarı yönlü revize ettiğimiz öngörülerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Bu kapsamda; konsolide faaliyet gelirlerinde yıllık artışın yaklaşık yüzde 67-70 aralığında, FAVÖK’ün yaklaşık 25-27 milyar TL aralığında, yatırım harcamalarının da yaklaşık 19-21 milyar TL aralığında gerçekleşmesini planlıyoruz.” dedi.

Fiber ağ uzunluğunu 427 bin kilometreye yükseltti

Fibere yaptığı yatırımlarla, Türkiye’nin fiber gücü olmaya devam eden Türk Telekom, 2023 Eylül ayı itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 427 bin kilometreye yükseltti. Türk Telekom’un fiber abone sayısı ise 2023’ün ilk 9 ayında 12,6 milyona ulaştı. Türk Telekom’un fiber hane kapsamasının ise 2023’ün 3. çeyrek sonunda 31,9 milyon olduğunu açıklayan Önal, “Türkiye’nin fiber gücü olarak, ülkenin her köşesine taşıdığımız güçlü fiber altyapımız ve yatırımlarımız ile Türkiye Yüzyılı’nın teknoloji taşıyıcısı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda; ‘Türkiye’nin 81 ilindeki altyapımızı sadece bizim abonelerimiz kullansın’ anlayışı ile hareket etmiyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, Türk Telekom’un altyapısı Türkiye’nin altyapısıdır. 2005 yılından bu yana Türkiye’nin dijital varlıklarına yaptığımız yatırımların 20 milyar dolara ulaşması, ülkemiz için verdiğimiz hizmetlerin en önemli göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

İlk dokuz ayda 12,6 milyar liralık yatırım

Yılın ilk 9 ayı itibarıyla 12,6 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını söyleyen Önal, abone sayılarının yılın üçüncü çeyreğinde toplamda 498 bin net abone artışı ile 52,9 milyona ulaştığını bildirdi. Önal, özellikle mobil abone segmentinde Türk Telekom’un en çok tercih edilen operatör olduğunu belirterek, MNT (Mobil Numara Taşıma) pazarında liderliklerini üst üste sekiz çeyrek boyunca sürdürdüklerini açıkladı.