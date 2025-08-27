Türk Telekom'dan tarife düzenlemesi: 2 kez güncellenecek

  1. Ekonomim
Türk Telekom, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla toptan hizmet ücretlerini her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’dan itibaren güncelleyebilecek.

Türk Telekom tarafından toptan seviyede sunulan düzenlemeye tabi hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretlerinin maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde güncellenebilmesine karar verildi.

Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 31.07.2025 tarih ve 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde sektörde öngörülebilirliğin ve esnekliğin sağlanması, yeni yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Şirketin toptan ücretlerinin güncellenmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu kapsamda; Şirket tarafından toptan seviyede sunulan düzenlemeye tabi hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretlerinin maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde güncellenebilmesine karar verildi.

Şirket tarafından gerçekleştirilecek tarife güncellemelerinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE), 2025 yılı Nisan ayı Yurt İçi ÜFE'ne oranını geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilecek.

Yapılacak tarife güncellemeleri yürürlük tarihinden en az bir ay önce kamuoyunu duyurulacak. Söz konusu karar 01.07.2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek güncellemelerde uygulanacak.

