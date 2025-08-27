Yabancılar BIST 30’da ay boyunca alım yaptı

Ağustos ayında BIST 30 Endeksine dahil hisselerinde yabancı yatırımcı ağırlıklı olarak alım yönlü işlemlerde bulundu. 25 hissede paylarını değişen oranlarda artırdılar. Ay içinde gerçekleştirdikleri işlemlerle sadece 5 hissede paylarını azalttılar.

En fazla artış Emlak Konut’ta

BIST 30 hisselerinde yabancıların ağustosta payını en fazla artırdığı hisse Emlak Konut GMYO oldu. Ay içindeki alımlarla payları 5,7 puan artarak %41,9’a yükseldi. Hemen ardından en fazla alım Ford Otosan hissesinde gerçekleşti. 2,8 puanlık artışla halka açık kısım içindeki payları %36,3’e çıktı.

Enerjiye ilgi artıyor

Kimi zaman dalgalanmalar yaşanıp kâr satışlarıyla gerilemeler gözlense de yatırımcıların uzun vadede enerjiye yönelik ilgisi sürüyor. Geçtiğimiz ağustos ayında yabancıların en fazla alım yaptığı hisselerden biri de Astor oldu. Astor Enerji’deki yabancı payı 2,7 puan artarak %46’ye ulaştı. Öte yandan Petkim ve Tüpraş payların arttığı diğer iki şirket olarak öne çıktı.

ZEYNEP'E SOR

FAVÖK BÜYÜME Mİ, NET KÂR BÜYÜME Mİ?

FAVÖK büyüme; odaklanma, nakit tabanlı, karşılaştırılabilirlik, dışsal etki yokluğu. Borcu görmeme, manipülasyon riski, sınırlı yatırımcı algısı.

Net kâr büyüme; nihai gösterge, gerçek kârlılık, güven, hisse performansıyla ilişki. Dönemsellik, karşılaştırma zorluğu, muhasebe duyarlılığı.

Yabancı büyük ortak paylarını azaltıyor. Kademeli satış yaparak paylarını sıfırlamak istiyor

MLP Sağlık’ın ortaklık yapısındaki son eğişiklik hakkında bilgi alabilir miyim? / Ferhat Karagöl

Ferhat, MLP Sağlık hizmetlerinde son dönemde gerçekleşen ortak işlemleri, şirketin ortaklık yapısında uzun vadeli bir dönüşüm sürecine girildiğini gösteriyor. Şirketin ortağı Lightyear, sahip olduğu %9,5 oranındaki payı FOM Grup’a devretti. Satışta bir hissenin fiyatı 335 TL olarak belirlendi. İşlem sonrası Lightyear’ın şirketteki payı %15,1 seviyesine gerilerken, önümüzdeki dönemde bu oran daha da azalacak. Açıklamaya göre FOM, 15 Eylül’e kadar payını %10,6’ya çıkaracak. Kalan diğer payların da FOM tarafından devralınması planlanıyor. Süreç içine Lightyear’ın tamamen çıkacağı, FOM’un ise büyük ortak konumuna geçeceği anlaşılıyor.

Son bir aydaki hareketi endeksle uyumsuz. Borsa çıkarken yatırımcılar mesafeli kalmayı yeğledi

Avrupakent GMYO’nun son bir ayda zayıf seyretmesini neye bağlıyorsunuz? / Cansel Demir

Cansel, BIST 100 Endeksi son bir ayda %7,38 yükselirken Avrupakent GYO aynı dönemde %2,65 düşüş yaşadı. Şirketin altı aylık mali verileri mevcut ayrışmaya önemli ölçüde ışık tutuyor. Satış gelirleri %56 düşerken, net kâr %88 geriledi. Yaşanan düşüş şirketin faaliyet hacminde ciddi yavaşlama sinyalleri veriyor. Kârlılık açısından da önceki dönem performansından uzaklaştığı izlenimini veriyor. GYO’lar değerleme etkileri dönemsel olarak dalgalı olabilir. Bu nedenle tek başına gelirdeki düşüş tüm resmi yansıtmasa da kârdaki azalma ve FD/FAVÖK’ün 7’nin üzerinde seyretmesi, yatırımcının hisseye karşı temkinli kalmasına yol açmış görünüyor.

YATIRIM FONLARI

GAH fonu, mutlak getiri hedefi yle bir yılda %50 kazandırdı

Garanti Portföy’ün yönettiği Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (GAH), 346 milyon TL büyüklüğe sahip. Son 1 yılda %49,8’lik yükselişle dikkat çeken fonun portföyü hisse senedi (%23,9), finansman bonosu (%18,2), ters repo (%17,4) ve özel sektör tahvili (%17,2) gibi enstrümanlarla çeşitlendirilirken vadeli işlem teminatlarının %9,6 pay alması riskten korunma amaçlı yapısını gösteriyor. GAH, sadece % 0,4 doluluk oranına sahipken 3.311 yatırımcı tarafından tercih ediliyor. Mutlak getiri hedefiyle TL mevduatın üzerinde uzun vadeli değer yaratmayı amaçlıyor. Yılbaşından bu yana %32,6 getiri sağlarken sürekli nakit çıkışının ardından son iki ayda nakit girişi yaşandığı görülüyor. Temmuzda 26,2 milyon TL ve ağustosta 2,3 milyon TL nakit girişi yaşadı. Düşük riskle (3) getiri arayan yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

Altınkılıç Gıda, %58,91 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Altınkılıç Gıda, 22.08.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 89.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %52 olurken, bileşik faizi de %58,91’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 179 gün vadeli olup ödeme tarihi 20.02.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %25,50 olacak.

%52 YILLIK BASİT FAİZ

25 Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 42,76 seviyesinde bulunuyor. Altınkılıç Gıda’nın çıkardığı bononun yıllık %52 basit faiz oranı, TLREF’in yaklaşık 9,24 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 25.08.2025 olurken piyasada TRFALTK22626 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

THY

Air Europa’ya ortak olma teklifini karşı taraf kabul etti. Süreç en fazla 12 ayda tamamlanacak

Türk Hava Yolları, Latin Amerika ve Avrupa hattındaki uçuş ağını genişletmek amacıyla Air Europa’nın azınlık hisselerini satın alıyor. Karşı tarafa sunduğu 300 milyon euro tutarındaki teklif kabul edildi. Satın alma çoğunlukla sermaye artışı şeklinde gerçekleşecek. Hisse oranı, kapanış aşamasındaki teknik finansal değerlendirmelerle netleşecek. Sürecin 6 ile 12 ay içinde tamamlanması öngörülüyor. Havacılık sektörü, stratejik ortaklıklar ve iştiraklerle küresel rota ağlarını güçlendirme yoluna gidiyor. THY’nin Air Europa’ya yapacağı yatırım, şirketin küresel taşıyıcı kimliğini pekiştirecek nitelikte. Gerçekleştirilen girişim sayesinde sadece Latin Amerika değil, İspanya bağlantılı tüm rotalarda yolcu ve yük kapasitesi açısından sinerji yaratılması bekleniyor.

FENERBAHÇE FUTBOL

Ataşehir’deki arsalarda gelir paylaşımlı proje geliştiriliyor. Kulübün finansalları güçlenecek

Fenerbahçe Futbol, hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü ve grup şirketi Akfin Gayrimenkul ile Emlak Konut GYO arasında Ataşehir’deki 61.518 m2 büyüklüğündeki arsalar üzerinde proje geliştirmek için iş birliği protokolü imzaladı. Proje, arsa karşılığı gelir paylaşımı modeliyle konut ağırlıklı karma yapıda olacak. Projeyle kulübün mali yapısına ek kaynak sağlanarak güçlendirilmesi hedefl eniyor. Ataşehir’de gerçekleştirilecek proje, Fenerbahçe için yalnızca bir gayrimenkul yatırımı değil, aynı zamanda borç yönetiminde yeni bir kaldıraç işlevi görmesini sağlayacak. Gelir paylaşımı modeli sayesinde proje riskleri sınırlı kalırken, kulübün nakit akışı güçlenecek. Projenin değeri ise konut piyasasındaki talep ve ekonomik konjonktüre bağlı olarak şekillenecek.

ÖZATA DENİZCİLİK

İki geminin bakım işini tamamladı. Bedel, ek taleplerle birlikte yaklaşık 9 milyon dolara çıktı

Özata Denizcilik, haziranda imzaladığı iki gemi bakım onarım sözleşmesini tamamladığını bildirdi. Başlangıçta 6,75 milyon dolar tutarında olan anlaşma, müşteriden gelen ek taleplerle 8,95 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam iş hacmi yaklaşık 365,3 milyon TL’ye ulaştı. Teslimatlar sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Gemi bakım ve onarım sektörü, denizcilik taşımacılığında süreklilik için önemli bir yere sahip. Özellikle uluslararası taşımacılık yapan firmalar, filolarının etkinliğini korumak amacıyla düzenli bakım yatırımlarına yöneliyor. Türkiye, maliyet avantajı ve teknik donanımıyla Doğu Akdeniz ve Karadeniz hattında bu hizmetler için öne çıkan merkezlerden biri konumunda. Döviz bazlı iş hacmi yaratması, sektörü cazip kılan faktörler arasında yer alır.