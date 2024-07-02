Türk Telekom’un engelleri kaldıran projelerine CSR Excellence Awards’tan iki ödül

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “Türk Telekom olarak ‘Türkiye’ye Değer’ çatısı altında gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle sağlıktan eğitime, sanattan spora yaşamın her alanında fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyoruz. İnsanı odağımıza alan çalışmalarımızın kendi kategorilerinde, uluslararası ödüllere layık görülmesi projelerimizin önemine de dikkat çekiyor. Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla öncü projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, teknoloji birikimini iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla değer odaklı çalışmalarını sürdürüyor. ‘Türkiye’ye Değer’ anlayışıyla teknolojinin olanaklarını yaşamın tüm alanlarını iyileştirme amacıyla kullanan Türk Telekom, öncü projelere imza atıyor.

Günışığı projesi ‘Kapsayıcı Eğitim’ kategorisinde altın ödül kazandı

Türk Telekom’un 2014 yılında dünyada tek örnek olarak hayata geçirdiği, yüzde 1 ile yüzde 10 arası görme yetisi olan çocuklara erken müdahale eğitimleri kapsamında görme yetilerini kullanmayı öğretmeyi ve eğitim hayatlarına akranlarıyla aynı okullarda devam etmelerini sağlayan Günışığı projesi ise CSR Excellence Awards’ta ‘Kapsayıcı Eğitim’ kategorisinde altın ödülünü kazandı.

Görme engelli bireyler için sesli içerik hizmeti sunan Telefon Kütüphanesi uygulamasını 2011’de hayata geçiren Türk Telekom, uygulama içindeki ‘Tablolar Konuşuyor’ bölümünde yer alan eserlerin sesli betimlemeleri ve yorumları ile oluşturulan dijital sergiyi ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) ziyaretçilerle buluşturdu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde açılan “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi” ile başta görme engelli bireyler olmak üzere tüm sanatseverlere erişilebilir bir sergi deneyimi sunan Türk Telekom, CSR Excellence Awards’tan ‘Fırsat Eşitliği’ kategorisinde gümüş ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “Türk Telekom olarak ‘Türkiye’ye Değer’ çatısı altında gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle sağlıktan eğitime, sanattan spora yaşamın her alanında fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyoruz. İnsanı odağımıza alan çalışmalarımızın kendi kategorilerinde, uluslararası ödüllere layık görülmesi projelerimizin önemine de dikkat çekiyor. Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla öncü projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Türk Telekom’un ‘Türkiye’ye Değer’ projeleri

Kapsayıcı Eğitim kategorisinde ödüle layık görülen, Günışığı projesi az gören çocukların ‘erken müdahale eğitimleri’ alarak görme yetilerini artırmalarını sağlıyor ve az gören çocukların toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırıyor. Proje kapsamında Türk Telekom Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması sayesinde ise tüm az gören çocuklar sınıf tahtasında yer alan içerikleri bir kamera aracılığı ile tabletlerinde gerçek zamanlı görebiliyor ve böylece akranları ile derslerini eşit şekilde takip edebiliyor.

‘Türkiye’ye Değer’ çatısı altında sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüren Türk Telekom’un Fırsat Eşitliği kategorisinde ödülün sahibi olan “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi – Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi” 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde kapılarını açmış ve ziyaretçilerine erişilebilir bir sergi deneyimi sunmuştu. 10 binden fazla sanatseverin ziyaret ettiği sergide, görme engelli bireyler sesli betimleme, tablo yorumları ve ses efektleri ile özel bir sergi deneyimi yaşadı.