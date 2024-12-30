Türk yatırımcı 2024’te Dubai’ye akın etti

Türkiye ve diğer ülkelerden gelen yüksek talebi karşılamak için teknolojiye ve müşteri deneyimine yatırım yapan Parcel Estates, hem satış öncesi hem de satış sonrası hizmetlerde sektöre yön veren bir aktör haline geldi. Küresel gayrimenkul piyasası 2024 yılında büyük bir hareketlilik yaşarken, Parcel Estates hem satış hacmi hem de teknolojik dönüşümdeki liderliğiyle dikkat çekti.

Şirketin CEO’su Özden Çimen “Türk yatırımcıların ilgisi 2024’te beklentilerin çok üzerinde oldu. Türkiye’den gelen talep, Dubai emlak piyasasına güçlü bir ivme kazandırdı,” açıklamasında bulundu.

Türk yatırımcılar Dubai’deki fırsatı değerlendirdi

Parcel Estates, 2024 yılını boyunca oldukça yüksek satışın oranı ile tamamlayarak Dubai emlak piyasasında iz bıraktı. Bu başarı, şirketin sadece yerel pazarda değil, global ölçekte de etkisini artırdığını gösteriyor. Çimen, “Hem konut hem de ticari projelerdeki güçlü performansımız, Dubai’nin yatırımcı dostu politikalarının bir sonucudur. Türk yatırımcılar bu fırsatı hızla değerlendirdi,” dedi.

Türk yatırımcılar neden Dubai’ye yöneldi?

Türkiye’de 2024 boyunca devam eden yüksek enflasyon ve faiz oranları, Türk yatırımcıları alternatif piyasalara yönlendirdi. Dubai, vergi avantajları, güçlü regülasyonları ve öngörülebilir piyasasıyla bu talebin ilk adresi oldu.

Çimen, “Türk yatırımcılar sadece kira gelirleri ve değer artışı için değil, aynı zamanda döviz bazlı yatırımlarını güvence altına almak için Dubai’yi tercih ediyor. Bu eğilim, özellikle 2025’te daha da artacak,” diye belirtti.

2024’te teknolojik dönüşümün öncüsü oldu

Parcel Estates, 2024 yılı boyunca müşteri deneyimini iyileştirmek için teknolojiye büyük yatırımlar yaptı. Şubat 2025’te kullanıma sunulacak çok dilli web platformu, 2.000’den fazla projeyi içeren geniş portföyüyle yatırımcıların ihtiyaçlarına çözüm sunmaya hazırlanıyor.

Çimen, ayrıca yeni bir Emlak Yönetimi Paneli geliştirdiklerini belirtti:

“Tapudan teslimata, kiralamadan yeniden satışa kadar tüm süreçleri otomatize ederek yatırımcılarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Satış sonrası hizmetlerde fark yaratmayı hedefliyoruz.”

2025’te neler bekleniyor?

Parcel Estates, 2024’te yakaladığı ivmeyi 2025’te katlayarak sürdürmeyi hedefliyor. Özden Çimen, “Dubai’nin nüfus artışını hedefleyen 2040 Vizyon Belgesi, gayrimenkul piyasasının uzun yıllar boyunca canlı kalacağını gösteriyor. Biz de bu büyümenin merkezinde yer almak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz,” dedi.

Dubai’ye kimler yatırım yapıyor?

2024’te Dubai emlak piyasasında en çok yatırım yapan ülkeler arasında Hindistan, Birleşik Krallık ve Rusya ilk sıralarda yer aldı. Türkiye ise yükselen talebiyle listeye hızlı bir giriş yaptı.

Dubai’nin vergi avantajlarının yanı sıra, düşük riskli ve öngörülebilir bir piyasa sunması, yatırımcıların bu pazara olan ilgisini artırıyor. Dubai’nin 2040’a kadar nüfusunu 7.8 milyona çıkarma hedefi, gayrimenkul piyasasını uzun vadede destekleyecek bir unsur olarak öne çıkıyor.