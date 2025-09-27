Turkcell’den 1250 metre yükseklikte 5G denemesi

Rize’nin Kaçkar Dağları, bu yıl dünyanın en prestijli ultra maratonlarından biri olan UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc) etkinliği ile birlikte Türkiye’nin iletişim tarihinde bir ilke ev sahipliği yaptı. Bugüne dek 5 kıtada, 43 farklı ülkede koşulan dünyanın en büyük ultra maratonu UTMB, bu yıl Kaçkar Dağları’nda düzenlendi.

Turkcell, organizasyonda tarihi bir ilke daha imza atarak, 1250 metre yükseklikteki 5G saha testini de başarıyla gerçekleştirdi. Böylece en zorlu doğa koşullarında ve en büyük spor etkinliklerinde 5G teknolojisine ne denli hazır olduğunu kanıtladı.

“En yüksek rakımdaki 5G saha testini gerçekleştirdik”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte, maraton kapsamındaki 20 kilometrelik koşu etabına katılan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi:

“Turkcell olarak, sosyal fayda projelerine sadece son 10 yılda 13 milyar TL’den fazla katkı sağladık. Spor da bu alanlar arasında bizim için çok özel bir yere sahip. Bugün de dünyada dağ şehirlerinde gerçekleşen en büyük spor etkinliklerinden biri olan UTMB'nin hem destekçisi hem de teknoloji altyapı sağlayıcısı olarak Kaçkar Dağları'ndaydık. Bu değerli organizasyon, her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce sporcu ve izleyiciyi ağırlıyor. Ayrıca, 5 yıl boyunca ülkemizde düzenlenecek. Rize ve Kaçkar bölgesine ekonomik ve sosyal olarak büyük fayda sağlayacak. Bu eşsiz coğrafyanın tanıtılmasına önemli bir fırsat sunacak. Türkiye'nin lider teknoloji ve iletişim markası Turkcell olarak, bizde bu dev organizasyonun dijital kalbi olduk. Bugüne kadar 5G ile karadan karaya, karadan denize ve nesneler arası iletişimde birçok ilki gerçekleştirdik. Şimdi bu ilklere bir yenisini daha ekledik. Kaçkar’ın zorlu yamaçlarında, Türkiye’nin en yüksek rakımında yapılan ilk 5G saha testini başarıyla tamamladık. Bu sadece teknik bir test değil, Turkcell’in her koşulda yenilikçi teknolojilere ve 5G’ye hazır olduğunun en net göstergesiydi. Türkiye’nin lider teknoloji şirketi ve dijitalleşmede öncü markası olduğumuzu bir kez daha ispatladık. İster şehir merkezinde ister binlerce kişinin katıldığı spor etkinliklerinde, isterse de sınırları zorlayan doğa koşullarında, en kaliteli 5G teknolojisini sunmaya hazırız.”

Turkcell’den bir ilk daha: Sporcu takip sistemi

Turkcell’in Kaçkar By UTMB 2025’te imza attığı ilklerin bununla sınırlı olmadığını belirten Dr. Ali Taha Koç, şöyle devam etti:

“Bu yıl ilk kez ülkemizde düzenlenen maratona katılan sporcular, yine ilk kez Turkcell’in dijital altyapısıyla canlı olarak takip edildi. Katılımcılar, kendilerine verilen GPS cihazlarıyla, parkur boyunca kaybolma, yaralanma gibi riskli durumlara karşı izlendi. Sporcuların parkur üzerindeki ilerleyişi, geçiş süreleri ve performans bilgileri de organizasyon boyunca anlık olarak takip edildi. Turkcell’in teknoloji dokunuşu ile Kaçkar by UTMB 2025, teknoloji, doğa ve sporun iç içe geçtiği eşsiz bir deneyime dönüştü.”

55 ülkeden 2 bini aşkın sporcu katıldı

26-28 Eylül arasında Türkiye’nin eşsiz doğaya sahip Rize-Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilen UTMB’ye, 55 ülkeden 2 bini aşkın sporcu katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayelerinde gerçekleştirilen Kaçkar By UTMB etkinliği, 2 farklı kategoride (50 ve 20 kilometre) koşuldu. Dünyanın dağ şehirlerinde gerçekleşen en büyük seri spor etkinliği olan UTMB World Series, bir spor organizasyonu olmanın ötesinde düzenlendiği bölgenin ekonomik gelişimine ve tanıtımına büyük fayda sağlıyor. Dev maraton, bu yıldan itibaren 5 sene boyunca Kaçkarlarda da yapılacak.

Yarış güzergahı 12 farklı yayladan geçen Kaçkar By UTMB için Ayder Yaylası; yarışların başlangıç, bitiş ve ana etkinlik merkezi olarak belirlendi. Hem Türkiye hem de Rize’nin global bir spor turizm merkezi olması hedefine ciddi katkı sağlayacak organizasyon, bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenlendi.