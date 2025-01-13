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Turkcell'den borçlanma planı: 2 ülkede toplantılar yapılacak

Turkcell, Türkiye dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1 milyar dolar tavan tutarlı borçlanma aracı ihraç etmeyi planladığını ve bu amaçla Birleşik Krallık ile ABD'de yatırımcı toplantıları düzenleyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Turkcell'den borçlanma planı: 2 ülkede toplantılar yapılacak
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Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ABD mevzuatı "Rule 144A" ve ABD dışı mevzuatı "Regulation S" formatında, Türkiye dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sürdürülebilir tahvil ve tahvil niteliğinde ihraç tavan tutarı 1 milyar dolar olan borçlanma aracı ihraç etmeyi planladığı belirtildi.

"Tahvillerin ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir"

Bu kapsamda, yetkilendirilmiş olan bankaların organize edeceği, Turkcell yöneticilerinin katılımıyla Birleşik Krallık ve ABD'de bugünden itibaren yatırımcı toplantıları düzenlenmesinin planlandığı bildirilen açıklamada, "Tahvillerin ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir. Borçlanma araçlarının İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilerek, bu borsada yer alan Global Exchange Market'te (GEM) işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarına ilişkin kredi derecelendirme notlarının, S&P Global tarafından BB, Fitch Ratings tarafından ise BB- olarak derecelendirilmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verdi. 

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