Gürsoy Grup şirketi Gürmak Demiryolu, yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verdi

Türkiye’nin demiryolu ulaşımında yerli ve milli ilk ray bağlantı sistemi markası Gürmak Demiryolu, uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışında önemli projelere imza atıyor. TCDD başta olmak üzere, Dünya’nın 40’a yakın ülkesine ihracat gerçekleştiren Gürmak Demiryolu,GES projesi ile İstanbul ve Çankırı’da kurulu 3 tesisinin yıllık 15 milyon+ KW/saat elektrik tüketimini tamamen temiz enerji ile karşılayarak, çevresel etkiyi azalttı.

Tarıma elverişsiz olan 150 bin metrekarelik alanda 25 bin 343 güneş paneli daha kuruldu

Gürmak Demiryolu’nun GES projesi kapsamında, 13 bin 106 metrekarelik tesis çatı alanında 5 bin 52 güneş paneli kullanıldı. Ayrıca, tarıma elverişsiz olan 150.000 metrekarelik alanda 25.343 güneş paneli daha kuruldu. Bu adımların sonucunda, 26.5 milyon KW/saat üretimi gerçekleştirilerek tüm tesislerin elektrik ihtiyacı temiz enerji kaynaklarıyla karşılanmaya başlandı.

Bu verimlilik toplamda; 1.230.440 kg/yıl CO2 salınımına ve 2.379.352 km katedilen yola eşit.