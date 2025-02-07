Pazarama’dan iş ortaklarına özel “Pazarama Finansman” çözümü!

Türkiye İş Bankası iştiraki olan Pazarama’nın yeni çözümü Pazarama Finansman, Pazarama iş ortaklarının bekleyen hak ediş ödemelerini, vadesini beklemeden anında alabilmelerine olanak tanıyor. Tamamen Pazarama bünyesinde geliştirilen “Pazarama Finansman” çözümü, böylece Pazarama satıcılarının nakit akışlarını daha kolay yönetmelerine yardımcı oluyor.

Pazarama, iş ortaklarının bu çözüme hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmeleri için kullanıcı dostu bir süreç tasarladı. İş ortakları, satıcı panelinde “Ödeme ve Faturalar” sekmesi altında yer alan “Erken Ödeme” adımlarını takip ederek bu hizmetten yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra, satıcı panelinin sağ üst kısmında bekleyen hak ediş miktarını gösteren ve “Erken Ödeme” sayfasına yönlendiren bir buton da mevcut.

Pazarama Finansman ile sağlanan avantajlar

Pazarama Finansman, Pazarama’da satış yapan işletmeler için önemli bir finansal esneklik sağlıyor. Bu çözüm sayesinde Pazarama iş ortakları, işlerini büyütmek, stoklarını artırmak ve günlük nakit akışlarını daha verimli bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabiliyorlar. Pazarama Genel Müdürü M. Bülent Kutacun, yeni çözümle ilgili şunları söyledi:

“İş ortaklarımızın finansal sürdürülebilirliklerini desteklemek ve işlerini daha kolay büyütebilmelerine yardımcı olmak öncelikli hedeflerimizden biri. “Pazarama Finansman” çözümümüzle, Pazarama’nın iş ortaklarına verdiği desteği bir adım öteye taşıyoruz. Sektörden olumlu yönde ayrışarak, satıcılarımıza anında nakit finansman yaratan bu çözüm, iş ortaklarımızın rekabet avantajını artırmalarına ve müşterilerine daha güçlü bir şekilde hizmet sunmalarına olanak tanıyor.” dedi.

İş ortakları ve tüketicilerine her yönüyle şeffaf bir pazaryeri platformu olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Pazarama, online alışverişin yanı sıra; uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, şehir ulaşım kartlarına yükleme, araçta mobil ödeme gibi farklı alanlarda da tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Pazarama’nın avantajlı ve fırsatlarla dolu dünyasına, Pazarama mobil uygulamasından ya da Pazarama.com’dan ulaşabilirsiniz. Pazarama Finansman hakkında daha fazla bilgi için ise Pazarama satıcı paneline giriş yapabilir ve detayları inceleyebilirsiniz.