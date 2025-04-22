Türkiye Sigorta'nın ilk çeyrekte prim üretimi 40 milyar TL'yi aştı

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG), 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunu 21 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Türkiye Sigorta, 2025 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, önceki yılın aynı dönemine kıyasla tüm ana kalemlerde dikkat çekici artışlar kaydetti.

2025/3 döneminde prim üretimi 41,4 milyar TL’ye ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 oranında arttı. Alınan net primlerde ise yüzde 65’lik bir sıçrama yaşanarak 19 milyar TL sınırı aşıldı.

Teknik gelirler yüzde 34 artarak 18,3 milyar TL’ye çıkarken, teknik denge yüzde 15 artışla 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu gelişmeler, şirketin teknik anlamda daha verimli çalıştığını gösteriyor.

Net Kâr Yüzde 29 Arttı Şirketin net dönem kârı, 2025’in birinci çeyreğinde 4,5 milyar TL’ye yükseldi. Bu da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk bir artış anlamına geliyor.

Türkiye Sigorta’nın cari varlıkları 114,9 milyar TL’ye çıkarak yüzde 32 arttı. Öz kaynaklar ise yüzde 16 artışla 32,1 milyar TL’ye ulaştı.