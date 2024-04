Türkiye'nin en iyi işverenleri belli oldu

Takip Et

İş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda küresel otorite olan Great Place To Work 2024 senesinin ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ni açıkladı.

Bu yıl, globalde 20 binin üzerinde organizasyonun nabzını tutan Great Place To Work, Türkiye raporu için bilgi teknolojileri, üretim, finans, perakende, ilaç ve diğer sektörlerden 600’den fazla şirketi analiz etti.

Yılın En İyi İşverenleri Listesi, bu 600’ün üzerindeki şirketteki iş yeri kültürü ve çalışan deneyimini ölçümleyen Trust Index anketine dahil olan 160 bin çalışanın yanıtlarına göre oluşturuldu.

Çalışan deneyiminin tüm çalışanlar için tutarlı seviyede pozitif bir deneyim olması anlamına gelen “For All” kriterlerinde en iyi performansı gösteren şirketler listede yer buldu.

Bu yıl organizasyonların çalışan sayısına göre altı kategori üzerinden açıklanan listenin, 10-49 Çalışan Sayısı kategorisi, 50-99 Çalışan Sayısı Kategorisinde, 100-249 Çalışan Sayısı Kategorisinde, 250-499 Çalışan Sayısı Kategorisinde, 500-999 Çalışan Sayısı Kategorisinde ve 1.000 Üzeri Çalışan Sayısı Kategorisindeki şirketler yer aldı.

“Stresi iyi yöneten şirketler fark yarattı”

Ödül töreninde bu yılki sonuçları değerlendiren Great Place To Work CEO’su Eyüp Toprak, “Great Place To Work Türkiye olarak 12. yılımızı geride bırakıyoruz. Her yıl global çapta sahip olduğumuz kurum kültürü ve çalışan deneyimi uzmanlığı ile organizasyonların sürdürülebilir başarısı için çok değerli iç görüler ortaya koyuyoruz. Bu yıl Türkiye’de çok zor bir yılı geride bıraktık. Seçim, hiper enflasyon, genel umutsuzluk hali gibi sebeplere bağlı olarak bir önceki seneye göre genel güven endeksinde dört puan gerileme gözlemliyoruz. Yani en iyi işverenlerde de standart şirketlerde de çalışanlar yüksek stres seviyesine sahip. Tek fark, en iyi işverenler bu stresli durumu inovatif yaklaşımlarla, etkin liderlik uygulamalarıyla, açık iletişimle ve refah programlarıyla yönetmeyi başardı. Yani bu yılki gibi kriz dönemlerinde, çalışanlarına güvence altında hissettirmeyi başaran şirketler, bu krizi daha başarılı yönettiler.” dedi.

Great Place To Work Türkiye’nin En İyi İşverenleri arasında yer ilk 10 şirketin sıralaması şöyle:

10-49 Çalışan Sayısı Kategorisi

1- TRABZON PORT

2- FOXHR TURKEY

3- VEGA SİGORTA

4- CLEVER DIALOGUE

5- RNG TECHNOLOGY

6- TEKNA İNSAN KAYNAKLARI

7- XIRTIZ YAZILIM

8 -PUBINNO INC

9- SPEAKER AGENCY

10- BREW INTERACTIVE

50-99 Çalışan Sayısı Kategorisi

1- SUDA MADEN

2- LGT LOGISTICS

3- REMAX TÜRKİYE

4- GLOBAL IT

5- YEŞİLOVA HOLDİNG A.Ş.

6- LİMA LOJİSTİK

7- MOBİLİZ

8- CHIESI

9- BENTEGO

10- ENQURA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

9100-249 Çalışan Sayısı Kategorisi

1- RANDSTAD

2- SERVİER İLAÇ VE ARAŞTIRMA A.Ş.

3- CISCO

4- LILLY TÜRKİYE

5- YILDIZ HOLDİNG

6- EDENRED

7- ANA SİGORTA

8- PLUXEE TÜRKİYE

9- PERNOD RICARD

10- CHIPPIN

250-499 Çalışan Sayısı Kategorisi

1- ABBVIE

2- MAGNA SEATING

3- TEKNASYON

4- NOVO NORDISK TÜRKİYE

5- HILTI TÜRKİYE

6- TOM DIGITAL

7- UPFIELD GIDA

8- ORGANİK KİMYA

9- ALBARAKATECH

10- GALATA TAŞIMACILIK

500-999 Çalışan Sayısı Kategorisi

1- ASTRAZENECA TÜRKİYE

2- LOGO YAZILIM

3- TAVUK DÜNYASI

4- KINAY TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş.

5- ARCHITECHT BİLİŞİM

6- SAHİBİNDEN.COM

7- VOTORANTIM CIMENTOS

8- SAAT&SAAT

9- DAGİ GİYİM SANAYİ

10- MİKROGRUP

1000 + Çalışan Sayısı Kategorisi

1 - HILTON

2- DHL EXPRESS

3- ETİYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

4- DHL SUPPLY CHAIN

5- IPEKYOL GROUP

6- FPS FLEXIBLE PACKAGING / AL-DABBAGH GROUP

7- MEDICAL POINT

8- TELEPERFORMANCE

9- YORGLASS

10- TUI HOTELS & RESORTS TÜRKİYE