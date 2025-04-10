Türkiye'nin ilk Pickleball Ligi SPX sponsorluğunda başlıyor

Tenis, badminton ve masa tenisini bir araya getiren Pickleball sporu, Türkiye'de ilk kez SPX sponsorluğunda profesyonel bir lig formatında düzenleniyor.

Doğa tutkunlarına her mevsime özel doğayla uyumlu kıyafet, ekipman ve aksesuarlar sunan SPX, Türkiye'de Pickleball’un gelişimini destekliyor. Pickleball'u sadece bir spor dalı olmanın ötesine taşımayı ve uluslararası arenada Türkiye'nin öncü ülkeler arasına girmesini hedefleyen SPX, bu büyük organizasyonla hem amatör hem de profesyonel sporcular için eşsiz bir fırsat sunuyor.

24 takım finallerde mücadele edecek

Türkiye'nin ilk Pickleball Ligi, çift erkekler, çift kadınlar ve kadın erkek çift kategorisinde gerçekleşecek olan Pickleball Ligi’nin, 300 bin TL ödül havuzu bulunuyor. Etkinliğin bölgesel ligleri, 12 Nisan- 25 Mayıs tarihleri arasında; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da düzenlenecek. Bölgesel liglerde başarı sağlayan 24 takım, 21-22 Haziran’da İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde şampiyonluk için mücadele edecek. Bölgesel lig puan sıralaması sonucunda finallere katılmaya hak kazanacak. Final aşamasında takımlar dört grupta mücadele edecek ve büyük ödül İstanbul'da sahibini bulacak.

“Sporun birleştirici gücünü herkesle buluşturmayı hedefliyoruz”

SPX’in sporu ve hareketi hayatın merkezine koyan bir marka olduğunu ifade eden SPX CEO’su Barış Andırınlı, Pickleball gibi yenilikçi ve hızla büyüyen bir branşa öncülük etmekten gurur duyduklarını belirtti. Andırınlı, “SPX olarak yenilikçi ve dinamik spor dallarını desteklemek bizim için her zaman öncelik oldu. Pickleball gibi dünya çapında hızla yayılan ve geniş kitlelere hitap eden bu heyecan verici sporu Türkiye’ye tanıtmak ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak bizim için büyük bir mutluluk. Amacımız, sporun birleştirici gücünü herkesle buluşturmak ve yeni nesil spor deneyimlerine öncülük etmek. Tüm spor tutkunlarını bu enerjik ve eğlenceli maceraya katılmaya davet ediyoruz” dedi.

“SPX iş birliğiyle Türkiye’yi Pickleball dünyasında güçlü bir konuma taşıyoruz”

Avrupa Pickleball Federasyonu ve Pickleball Türkiye Direktörü Prof. Dr. Fatih Dervent ise, “Türkiye’de Pickleball sporunu yaygınlaştırmak ve uluslararası standartlarda bir turnuva deneyimi sunmak en büyük hedeflerimizden biri. SPX iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu organizasyon sayesinde, Türkiye’yi Avrupa’dan başlayarak Pickleball dünyasında güçlü bir konuma taşıyoruz. Bu heyecan dolu maceranın bir parçası olmaları için spora gönül veren herkesi aramızda görmek istiyoruz” diye konuştu.