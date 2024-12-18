Girişim sermayesi fonu 212, toplam varlık miktarını 150 milyon Euro'ya çıkardı

2011 yılından bu yana Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine liderlik eden ve global çapta faaliyet gösteren teknoloji girişimlerine destek veren 212, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024’te de önemli başarılara imza attı. Bu yıl içinde Insider ile gerçekleştirdiği kısmi çıkışla birlikte ilk fonunda yatırımcılarına 4 katını aşan getiri sağlayan 212, Türkiye odaklı fonlar içinde en yüksek getiri sağlayan girişim sermayesi oldu. Bünyesinde bulunan tüm fonlarıyla toplam 16 işlemde 13 farklı şirkete 11,2 milyon dolar yatırım yapan 212, yönettiği toplam varlık miktarını 150 milyon Euro’ya taşıdı. 212 ayrıca, 2024 yılında 15 farklı ülkede 70’ten fazla etkinliğe katılarak, 140 farklı ülkeden 4000’in üzerinde girişimle iletişime geçti.

Küresel VC arenasında zirvedekiler arasında yer alıyor

Konuyla ilgili 212 Kurucu Ortağı Numan Numan, şu açıklamayı yaptı: “212 olarak, girişimlere yatırımların baskılandığı mevcut konjonktürde yatırımlarımızı sürdürerek, 2024 yılında birçok ilke imza attık. Girişimlerin büyüme yolculuklarını desteklemenin yanı sıra, yatırımcılarımıza farklı finansman yöntemleriyle kaynak sağladık. Bu bağlamda, Türkiye'de bir ilk olan ikincil işlemi gerçekleştirerek yatırımcılarımıza likidite sunduk. Bu işlem sayesinde, ilgilenen yatırımcılarımıza başlangıç yatırımlarının 2 katını aşan nakit geri dönüşü sağladık. Ayrıca, dünya genelindeki fonlar arasında ödenmiş sermaye dağıtımı çarpanında en iyi performans gösteren yüzde 10’luk dilimde yer almaya başladık.”

Küresel yatırımlar için köprü görevi görüyor

212 portföy şirketlerinin bu yıl içindeki başarılana dikkat çeken Numan Numan, sözlerine şöyle devam etti: “Yatırım yaptığımız şirketlerimizin yurt dışından devam yatırımları almasına öncülük ediyor, adeta bir köprü görevi görüyoruz. Bölgesel fonumuzdan yatırım yaptığımız şirketler, sonraki turlarını yabancı yatırımcıların liderlik ettiği işlemlerle gerçekleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yurt dışındaki hızlı büyümelerine de devam ediyor. Örneğin; portföyümüzden Trio Mobil, ABD merkezli NewSpring Growth liderliğinde 26,5 milyon dolar yatırım alırken, değerlemesini 4 kat artırdı. SOCRadar ise PeakSpan liderliğinde 25,2 milyon dolar yatırım topladı ve uluslararası satışlarını yaklaşık 10 kat artırarak etkileyici bir büyüme sergiledi.”

Türkiye’deki en yüksek getiri sağlayan VC

Bu sene yatırımlarının yanı sıra 2 exit gerçekleştirdiklerini ifade eden Numan Numan, “Portföyümüze 4 yıl önce dahil ettiğimiz 123FormBuilder, bu yıl Silikon Vadisi merkezli Kiteworks tarafından satın alındı. Bu yatırımımızdan 2,5 katın üzerinde bir getiri elde ettik. Öte yandan Türkiye girişimcilik ekosistemine damga vuran, bizim de ilk kurumsal yatırımcısı olduğumuz Insider, General Atlantic’in liderlik ettiği Seri E turunda 500 milyon dolar topladı. Biz bu yatırım turunda hisselerimizin bir kısmını exit ederek; bütün bir fonu ödeyecek kadar getiri elde ettik. Böylece Türkiye odaklı fonlar içinde en yüksek getiri sağlayan VC fonu olduk” dedi.

Küresel girişimcilik ekosistemine katkı sağlıyor

2024’te yurt dışı girişim ekosistemleriyle ilişkilerini güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını vurgulayan 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey ise, şu değerlendirmede bulundu: “Özellikle Orta Doğu’daki etkinlikler ve iş birlikleriyle görünürlüğümüzü artırırken, bölgedeki yatırımcılarla ilişkilerimizi pekiştirdik. Amerika’da düzenlediğimiz 'Turks in Tech Startup Happy Hour' ve Stanford Üniversitesi’ndeki oturum gibi etkinliklerle de küresel girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam ettik.”

Hedef, yeni ejderhalar çıkartmak

Bölgesel ve küresel büyümeyi hedefleyen girişimlere yatırım yapma vizyonu ile çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Ali Karabey, “Yatırımcılarımıza daha fazla likidite sağlamak amacıyla yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdürüyoruz. 212 olarak uzun vadeli stratejimiz, girişimlere erken aşamalardan itibaren destek olup, fonumuzdan daha fazla Iyzico ve Insider gibi fonun tamamını karşılayacak kazanç sağlayan ‘ejderhalar’ çıkarmayı sağlamak. Türkiye’nin ilk girişim sermayesi fonu olarak, 13 yıldır olduğu gibi tüm fonlarımızla güçlü bir değer zinciri oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.