  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Çukurova TEKNOKENT-AOSB işbirliğiyle kuluçka merkezi kurulacak
Takip Et

Çukurova TEKNOKENT-AOSB işbirliğiyle kuluçka merkezi kurulacak

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) arasında iş birliğini güçlendirmek ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla protokol imzalandı. Yapılacak ortak çalışma ile AOSB’deki Küp Girişimcilik Merkezi bünyesinde, Çukurova TEKNOKENT’e bağlı olarak çalışacak bir kuluçka merkezi kurulacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çukurova TEKNOKENT-AOSB işbirliğiyle kuluçka merkezi kurulacak
Takip Et

ADANA/EKONOMİ

Protokol imza törenine AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ)  Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş,  ÇÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Akıllı ve Prof. Dr. Ömer Korkut, ÇÜ Genel Sekreteri Kürşad Birinci, TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Tunç Tüken ve AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar katıldı.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, yaptığı açıklamada “Bu merkezde, bölgemizde faaliyet gösteren firmaların ve Çukurova Teknokent’te faaliyet gösteren kuluçka firmalarının ulusal ve uluslararası teşviklerden daha fazla faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu işbirliğinin bölgemiz ekonomisinin gelişimine katkı sunacağına inanıyoruz” dedi. ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ise yapılan iş birliğinin üniversitenin bilgi gücünün sanayiye aktarımı konusunda önem taşıdığını vurguladı.

Ofis ve demirbaşlar Teknokent’e tahsis edilecek

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında AOSB Ticaret Merkezi’nde 1000 metrekarelik alanda kurulan Küp Girişimcilik Merkezi, iş fikirlerinin akademik bilgi birikimiyle bütünleşmesini sağlayarak, katma değerli projelerin ortaya çıkmasına olanak sunuyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen protokol ile de Küp Girişimcilik Merkezi’nin ofis ve demirbaşlarının kullanımı, mülkiyeti AOSB’de kalmak üzere Çukurova TEKNOKENT’e tahsis edilecek.  

 

Şehirler
Ege Genç İş İnsanları Derneği’nden 6 ayda 105 faaliyet
Ege Genç İş İnsanları Derneği’nden 6 ayda 105 faaliyet
ESİAD Başkanı Sibel Zorlu: “İzmir’in kalkınması kurumlar arası işbirlikleriyle hızlanır”
ESİAD Başkanı Sibel Zorlu: “İzmir’in kalkınması kurumlar arası işbirlikleriyle hızlanır”
TAYSAD 10.’su düzenlediği Bakım Konferansı, verimlilik ve dönüşüme odaklanıyor
TAYSAD 10.’su düzenlediği Bakım Konferansı, verimlilik ve dönüşüme odaklanıyor
İzmir Ticaret Odası üyelerine 46 milyon TL fuar desteği sağladı
İzmir Ticaret Odası üyelerine 46 milyon TL fuar desteği sağladı
AHKİB Başkanı Gürkan Tekin: “İşçilik maliyetinin yükü paylaşılmalı, teşvikler artırılmalı”
“İşçilik maliyetinin yükü paylaşılmalı, teşvikler artırılmalı”
'Dönüşen Kent Eskişehir' dergisi okurlarla buluştu
'Dönüşen Kent Eskişehir' dergisi okurlarla buluştu