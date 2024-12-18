Çukurova TEKNOKENT-AOSB işbirliğiyle kuluçka merkezi kurulacak
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) arasında iş birliğini güçlendirmek ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla protokol imzalandı. Yapılacak ortak çalışma ile AOSB’deki Küp Girişimcilik Merkezi bünyesinde, Çukurova TEKNOKENT’e bağlı olarak çalışacak bir kuluçka merkezi kurulacak.
ADANA/EKONOMİ
Protokol imza törenine AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, ÇÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Akıllı ve Prof. Dr. Ömer Korkut, ÇÜ Genel Sekreteri Kürşad Birinci, TEKNOKENT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Tunç Tüken ve AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar katıldı.
AOSB Başkanı Bekir Sütcü, yaptığı açıklamada “Bu merkezde, bölgemizde faaliyet gösteren firmaların ve Çukurova Teknokent’te faaliyet gösteren kuluçka firmalarının ulusal ve uluslararası teşviklerden daha fazla faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu işbirliğinin bölgemiz ekonomisinin gelişimine katkı sunacağına inanıyoruz” dedi. ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ise yapılan iş birliğinin üniversitenin bilgi gücünün sanayiye aktarımı konusunda önem taşıdığını vurguladı.
Ofis ve demirbaşlar Teknokent’e tahsis edilecek
Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında AOSB Ticaret Merkezi’nde 1000 metrekarelik alanda kurulan Küp Girişimcilik Merkezi, iş fikirlerinin akademik bilgi birikimiyle bütünleşmesini sağlayarak, katma değerli projelerin ortaya çıkmasına olanak sunuyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen protokol ile de Küp Girişimcilik Merkezi’nin ofis ve demirbaşlarının kullanımı, mülkiyeti AOSB’de kalmak üzere Çukurova TEKNOKENT’e tahsis edilecek.