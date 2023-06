Türkiye'ye milyoner akını

Takip Et

Dünya çapında özel servet ve yatırım göçü trendlerini takip eden Henley & Partners, Özel Servet Göçü Raporu 2023'e göre, 2023'te Rusya için öngörülen 3 bin yüksek net gelirli bireyin taşınacağı belirtilirken, Birleşik Krallık'ın ise bu yıl 3 bin 200 yüksek net değerli bireyin (HNWI) net çıkışını göreceği tahmin edilmektedir denildi.

Türkiye'de 44 bin 500 milyoner var

Yatırım yapılabilir serveti 1 milyon dolar veya daha fazla olan kişilere odaklanan rapor, yalnızca dolar milyonerlerinin en son öngörülen 2023 yılı ülkelerdeki net girişlerini ve çıkışlarını, bir ülkeye yerleşen varlıklı kişilerin sayısı ile bir ülkeden göç edenlerin sayısı arasındaki farkı içeriyor. Türkiye'ye 2022 yılında 300 milyonerin taşındığının belirtildiği raporda; Türkiye'de 1 milyon dolar ve üzeri servete sahip 44 bin 500 kişinin, 145 kişinin centi milyoner olduğu, 18 kişinin ise dolar milyarderi olduğu belirtildi.

Avustralya milyoner girişiyle 2023'te zirvede

Avustralya’nın 5 bin 200 yüksek net değerli bireyin (HNWI) kazancını çekmesinin beklendiği 2023 raporunda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 2022'de rekor kıran 5 bin 200'lük akının ardından 2. sıraya gerilese de bu yıl yaklaşık 4 bin 500 milyonerlik net giriş elde etmesi bekleniyor. Singapur'a, 2023'te yaklaşık 3 bin 200 yüksek net değerli bireyin girişi ile kayda geçen en yüksek ülkeler arasında 3. sırada yer alacağı belirtildi. İsviçre 1.800 net milyoner girişi ile 4. sıraya, Kanada'nın 1.600 net giriş ile 5. sıraya, Yunanistan 1.200, Fransa'nın 1000 kişiye, Portekiz 800, Yeni Zelenda'nın 800 ile tahmini milyoner girişlerinde bu yılın ilk onu arasına girecekleri açıklandı. İsrail'in, 2022'deki 1.100 net milyoner girişinin bu yıl neredeyse yarı yarıya 600'e ile ilk 10'dan düşeceği tahmin edildi.

Milyoner göçünde istikrarlı büyüme

2023 ve 2024 için sırasıyla 122 bin ve 128 bin olması beklenen küresel tahminlerle, son on yılda milyoner göçünde istikrarlı bir büyüme olduğunu söyleyen Henley & Partners CEO’su Dr. Juerg Steffen, "Genel olarak, özel servet göçü eğilimleri bu yıl pandemi öncesi kalıplara dönecek gibi görünüyor; Avustralya, Covid salgınından önceki beş yılda olduğu gibi net girişlerde en üst sırayı geri alıyor ve Çin, son on yılda her yıl olduğu gibi, sahip olduğu en büyük net çıkışları görüyor. Dikkate değer istisnalar, eski zenginlik mıknatısları, Birleşik Krallık ve ABD'dir.” ifadelerini kullandı.

Yatırım geçiş programlarına rekor başvuru

2023'ün ilk çeyreğinde rekor sayıda yatırım geçiş programı sorgusu alındığını belirten Henley & Partners, Türkiye Direktörü Burak Demirel, bunun bir önceki çeyreğe göre yüzde 36 artış, 2022 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 47 gibi büyük bir artış olduğunu belirtti. Demirel, "Şu anda talebi yönlendiren ilk iki ülke Hintliler ve Amerikalılar, İngilizler ve Güney Afrikalılar ise son beş yıldır olduğu gibi İlk 10'da kalmaya devam etmektedir." dedi. Portekiz'in Altın Oturma İzni Programı'nın 2023'te en popüler olmaya devam ettiğini, ardından yatırım yoluyla Avusturya vatandaşlığı ve St. Kitts ve Nevis'in Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı'nın geldiğini belirten Demirel, "Girişimcilerin ve zengin bireylerin Kanada ikametgahına ve Kuzey Amerika pazarına erişmesinin en hızlı yolu olan Kanada'nın Girişimci Vizesi Programı yer almaktadır. Bu yıl popülaritesi artan ve ilk beşte yer alan İtalya'nın Yatırım Yoluyla Oturum Programı, Yunanistan'ın Altın Vize Programı ve İspanya'nın Yatırım Yoluyla Oturum Programı ile Akdeniz'deki muadillerinin hemen ardından gelmektedir." dedi.

“Brexit İngiltere'nin cazibesini düşürdü”

Birleşik Krallık'ın en yüksek net çıkış yılının 2016'daki Brexit referandumunun ardından 2017 olduğu belirtilen raporda, 2017 ile 2019 arasında net kayıplar biraz düşerken 2023 için yapılan tahminde çok daha önemli bir milyoner çıkışının yolda olduğunu belirtildi. Verilerin yüksek net değerli bireylerin Birleşik Krallık'tan ayrılma eğilimini bağımsız olarak doğruladığını söyleyen Lloyds Bank Commercial'ın eski Baş Ekonomisti Prof. Trevor Williams, "Kalıcı olarak ikamet etmeyen vergi mükellefi statüsünü kaldırmaya yönelik politika değişikliğiyle birleştiğinde Brexit, BK'yi varlıklı kişiler için daha az misafirperver ve hoş karşılayıcı hale getirdi.” İfadelerini kullandı.

ABD’ye ilgide sert düşüş

ABD'nin cazibesinin hızla azaldığının belirtildiği raporda; Amerika, belki kısmen daha yüksek vergi tehdidi nedeniyle, bugün göç eden milyonerler arasında Covid öncesine göre özellikle daha az popüler. Ülke, 2023 için öngörülen 2 bin 100 net girişle, göç nedeniyle kaybettiğinden daha fazla HNWI çekmektedir. Ancak bu sayının 2019 yılındaki 10 bin 800 net milyoner girişine göre büyük bir düşüş olduğu ifade edildi. Amerika'nın teknolojisi, liderliği ve çok övülen özgürlükleri nedeniyle servet göçlerinin bariz hedefi olduğunun altını çizen yazar ve yatırım uzmanı Jeff D. Opdyke, "ABD, Brexit olarak bilinen kendi amacının yarattığı ekonomik etkiler nedeniyle net bir HNWI göçmen çıkışı yaşayan Birleşik Krallık'a benzemeye başlayabilir. Servet göçü her zaman daha fazla fırsatı kovalarken aynı zamanda serveti tehlikeden uzak tutmakla ilgili olmuştur.” dedi.

En fazla milyoner çıkışı Çin’de

Son on yıldır olduğu gibi, Çin'in her yıl en fazla sayıda dolar milyonerini göç nedeniyle kaybetmeye devam ettiğini belirtildi. Çin'deki genel servet artışının son birkaç yıldır yavaşladığını, bunun da son çıkışların normalden daha zarar verici olabileceği anlamına geldiğini kaydeden New World Wealth Araştırma Başkanı Andrew Amoils, "Çin ekonomisi 2000'den 2017'ye güçlü bir şekilde büyüdü, ancak o zamandan beri ülkedeki zenginlik ve milyoner büyümesi, dolar cinsinden ölçüldüğünde göz ardı edilebilir düzeyde" değerlendirmesinde bulundu. Dünyanın en büyük ikinci kaybedeni olmasına rağmen, Hindistan'ın 2022 yılında net çıkış rakamının 7 bin 500 iken, 2023'te 6 bin 500'e düşeceğinin tahmin edildiğini belirten Andrew Amoils, “Hindistan, göç nedeniyle kaybettiğinden çok daha fazla yeni milyoner ürettiğinden, bu çıkışlar özellikle endişe verici değil.” dedi

Brezilya'da net çıkışların 1.200, Hong Kong'da 1.000, Güney Kore'de 2022'deki net çıkışı iki katı olan 800, Meksika 700, Güney Afrika 500, ve Japonya 300 ile 2023'te dünya çapında tahmin edilen en büyük 10 milyoner kaybedenin geri kalanını oluşturduğu belirtildi.

"Yatırımcılardan küserel istikrarsızlığa karşı önlem"

Yatırımcıların; güvenlikten eğitim ve sağlık hizmetlerine, iklim direncine ve hatta kripto dostu olmaya kadar çeşitli nedenlerle ailelerinin yerini değiştirmeyi düşündüğünü belirten Henley & Partners Özel Müşteriler Grup Başkanı Dominic Volek, "2023'te tahmini net HNWI girişleri için ilk on ülkeden dokuzunun, oturma hakkı karşılığında doğrudan yabancı yatırımı teşvik eden ve bazı durumlarda vatandaşlığa da yol açabilen yatırım yoluyla resmi ikamet programlarına ev sahipliği yaptığına dikkat çekmek önemlidir. Yatırımcılar artık hem şimdi hem de gelecekte hem bölgesel hem de küresel istikrarsızlığa karşı nihai önlem olarak ikametgâh portföylerini çeşitlendirmenin net değerini görüyorlar.” dedi.