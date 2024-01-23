TürkTraktör, ‘FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’ne girdi

Sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarında devam eden TürkTraktör, kuruluşunun 70. yılında önemli bir başarıya imza attı. Marka, küresel endeks ve veri sağlayıcısı FTSE Russell tarafından güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim performansı gösteren şirketlerin ölçümlendiği ‘FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’ne girmeye hak kazandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, “Sürdürülebilirlik, iklim krizinin etkileriyle birlikte Türkiye ekonomisinin en önemli yapı taşlarından tarım sektörü açısından da oldukça kritik bir noktada. Dünyamızın sınırlı kaynaklarını verimli kullanmak, biyoçeşitlilik ve ekosistem dengesini korumak için hepimize sorumluluk düşüyor. Sektörün lideri ve öncüsü olma sorumluluğuyla, faaliyet gösterdiğimiz her alanda yarattığımız etkiyi sürdürülebilirlik odağında değerlendiriyor, açıkladığımız kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizle süreçte aktif bir şekilde rol oynuyoruz. ‘Geleceğe Etki’ stratejimiz doğrultusunda tüm değer zincirinde sorumlu üretim prensibiyle hareket ediyor, geleceği şekillendirecek çalışmalarımızı yürütüyoruz. 70. yılımızda FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer almak da doğru yolda olduğumuzun en kıymetli göstergelerinden biri.” dedi.