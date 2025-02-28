TurkZone Visionery CEO Talks, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’u konuk etti

İngiltere’de eğitim gören Türk öğrencilerin hem kariyerlerine daha güçlü bir başlangıç yapmak hem Türkiye için daha büyük bir değer yaratmak amacıyla hayata geçirdiği TurkZone platformu, düzenlediği etkinliklerle eğitim, iş dünyası ve girişimcilik ekosistemini bir araya getiriyor.

Platformun TurkZone Visionery CEO Talks etkinliği de iş dünyasının önde gelen liderlerini gençlerle buluşturmaya devam ediyor.

TurkZone Visionery CEO Talks son olarak 27 Şubat’ta Regent’s University London’da iş ve spor dünyasının en etkili liderlerinden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’u konuk etti.

“Nef’i kurarken değerlere bağlı kaldık”

Berfu Güven ile derinlemesine bir söyleşi gerçekleştiren Erden Timur, girişimciliğe bakışından liderlik anlayışına, inovasyondan spor dünyası ve topluma geri verme kültürüne dair pek çok konuda gençlerle paylaşımda bulundu.

Erden Timur, iş hayatına atılma sürecini ve Nef’in kuruluş hikayesini anlatırken, en başından beri sadece ticari başarı değil, topluma dokunan projeler üretme hedefiyle hareket ettiğini vurguladı. Timur, Nef markasını kurarken de kendi toplumsal değerlerine bağlı kaldığını ifade etti.

Nef’in isminin ‘nefes’ten geldiğini, bunun da hayattaki en temel döngüyü simgelediğini belirten Timur, aldığımız her şeyi geri vermemiz gerektiği felsefesini iş modeline de yansıttığını söyledi. “İnsan sadece kendisi için çalışırsa sınırlı kalır. Ama kendinden daha büyük bir amaç için çalışırsa potansiyelini en üst seviyeye çıkarır” diyerek, iş hayatında özgün düşünceyle nasıl fark yaratılabileceğini anlattı.

Nef, 74 projeye imza attı

Erden Timur, Nef’in bugüne kadar 74 projeye imza attığını ve sadece konut değil, ofis ve yurt projeleriyle de gayrimenkul sektörüne farklı bir vizyon kattıklarını belirtti. “Biz sadece binalar inşa etmiyoruz, insanların hayatlarına değer katan projeler üretiyoruz” diyen Timur, modüler ve katlanabilir yaşam alanları geliştirdiklerini ve Nef’in dünyada bir marka olma hedefiyle ilerlediğini vurguladı.

Yurt dışındaki projelere de değinen Timur, Almanya, Avusturya, ABD (New York ve Miami), Dubai gibi birçok ülkede aktif olduklarını ve özellikle Avrupa pazarında güçlü bir büyüme kaydettiklerini söyledi. Türkiye’de ise konut fiyatlarının ve faizlerin yükselmesi nedeniyle insanların konuta erişiminin zorlaştığını belirterek, kademeli ev sahibi olma modeli geliştirdiklerini ve insanların daha erişilebilir koşullarda ev sahibi olabilmesi için yeni çözümler sunduklarını dile getirdi.

Afet çalışmaları platforma dönüştü

Timur, yalnızca iş dünyasında değil, sosyal sorumluluk alanında da aktif rol aldığını belirtti. Elazığ Depremi ile başlayan afet çalışmalarının zamanla Afet Platformu’na dönüştüğünü ve deprem, sel, yangın gibi afetlerde hızlı yardım ulaştırmak için sistematik bir yapı kurduklarını söyledi. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliğiyle geniş çaplı yardım operasyonları düzenlediklerini belirten Timur, yardım çalışmalarında en büyük motivasyonunun insanlara doğrudan dokunabilmek olduğunu vurguladı. “Toplumsal bir şey yaptığınızda bunun karşılığını beklemeyin. Eğer gerçekten insanların iyiliği için yapıyorsanız, sonuçlar zaten sizi tatmin eder” diyerek, sosyal sorumluluğa yaklaşımını özetledi.

Futbolun sosyal etkisi

Söyleşinin bir diğer önemli başlığı ise Erden Timur’un Galatasaray’daki yöneticilik dönemi ve spora olan bakışı oldu. Galatasaray’da basketbol şubesini yönettiği dönemde ön plana çıkmadan başarıya ulaşmayı hedeflediğini belirten Timur, takımı öne çıkarmak için ‘sessiz liderlik’ anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Futbolun dünyadaki en güçlü iletişim araçlarından biri olduğunu belirten Timur, bu gücü toplumsal fayda yaratmak için kullanmanın önemine inandığını söyledi. “Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda büyük bir çarpan etkisi var. İnsanlara doğru mesajlar vermek için harika bir araç” diyerek, bu alandaki hedeflerini anlattı.

“Başarı geçici, değer kalıcıdır”

Timur, gençlere yönelik tavsiyelerinde büyük hayaller kurmaktan korkmamalarını ancak bu hayallerin mutlaka bir toplumsal amaca hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Timur konuşmasında iş dünyasında gerçekten başarılı olmanın yolunun, sadece para kazanmaktan değil, topluma değer katmaktan geçtiğini söyleyerek, “Para bir araçtır, ama değer odaklı olursanız işiniz sürdürülebilir olur. Başarı geçicidir, değer ise kalıcıdır” diye konuştu.

Timur, gençlere risk almaktan korkmayın tavsiyesinde bulunarak, şunları söyledi:

“Büyük hayaller kurarsanız, çevrenizdekiler sizi caydırmaya çalışır. ‘Olmaz, yapılamaz, çok büyük düşünüyorsun’ derler. Oysa büyük işler başaranlar, bu seslere kulak asmayanlardır. Bunun için de özgür düşünmek ve risk almaktan korkmamak gerekir.”