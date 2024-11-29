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UEDAŞ’ta bayrak değişimi

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa enerji sağlayan UEDAŞ’ın Genel Müdür pozisyonuna enerji sektörünün deneyimli ismi Cihangir Gençoğlu atandı.

Esra Özarfat
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UEDAŞ’ta bayrak değişimi
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EKONOMİ (BURSA) - Güney Marmara Bölgesi’nde kesintisiz ve güvenilir elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ)’ın yeni Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu oldu. Sektörel tecrübesi ve uluslararası alandaki kapsamlı bilgi birikimi ile tanınan Cihangir Gençoğlu, yeni görevinde UEDAŞ’ın operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir büyüme faaliyetlerine liderlik edecek.

Ankara'da doğan Cihangir Gençoğlu, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. 2008 yılında profesyonel iş hayatına adım atan Gençoğlu, elektrik iletimi ve dağıtımı alanlarında kamu ve özel sektörde yaklaşık 20 yıllık uluslararası deneyime sahip. Son olarak, 2019-2024 yılları arasında elektrik dağıtım sektöründe çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev alarak sektörde derinlemesine bilgi ve birikimiyle tanınan bir lider haline geldi. Gençoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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