Uludağ Elektrik, enerjiyi geleceğe taşımak için çalışıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Uludağ Elektrik, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Öğrencilerde enerji tasarrufu bilinci oluşturmak adına yürüttükleri çalışmalar kapsamında bu yıl şirketin duraklarından biri İznik Boyalıca İlkokulu oldu. Okulda düzenlenen etkinlikte ‘Karagöz ve Hacivat ile Enerji Tasarrufu’ gösterisi ile bilinçli enerji tüketimi konusunda farkındalık oluşturarak çocuklara, eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşatan Uludağ Enerji, VR teknolojisi desteğiyle geliştirilen oyun ile öğrencilere 100 yıl sonrası tasarruf yapılmış ve yapılmamış 2 farklı senaryoyu sanal ortamda interaktif olarak canlandırdı.

Boyalıca İlkokulu’ndaki etkinliğin ardından "Enerjini Geleceğe Taşı" projesinin detaylarını paylaşan Uludağ Enerji CEO’sı Sinan Öktem, projelerinin özellikle çocukları hedef aldığını vurgulayarak, enerji tasarrufu bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının önemine değindi.

Öktem, Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale illerine hizmet veren Uludağ Enerji'nin 5 milyondan fazla kişiye dokunduğunu vurgularken sosyal sorumluluk projeleri kapsamında enerji tasarrufu ve verimliliğine odaklandıklarını belirtti. 2018 yılından bu yana yaklaşık 160 okulda 4 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını belirten Öktem, enerji tasarrufu ve verimliliği bilincini çocuk yaşta kazandırmanın gelecekte daha bilinçli bir toplum oluşturacağını düşündüklerini söyledi.

Proje kapsamında çocuklara hem eğitici hem de eğlendirici içerikler sunduklarını belirten Öktem, “Sanal gerçeklik gözlükleriyle enerji tasarrufu yapıldığında ve yapılmadığında oluşacak farklı gelecek senaryolarını öğrencilerle paylaştık. Ayrıca, Karagöz ve Hacivat gölge oyunuyla bu bilinci pekiştirdik. 2022’den bu yana minik öğrencilere yönelik gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle hem geleneksel kültürü yaşatıyor hem de enerji tasarrufu konusunu çocuklara eğlenceli bir yolla aktarıyoruz” dedi.

Etkinlikler sonrası dağıttıkları kitapçıklarla öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmelerine katkı sunduklarını belirten Öktem, “Bu sosyal sorumluluk projelerimizle enerji tasarrufu bilincinin fitilini ateşlemek istiyoruz” diye konuştu.