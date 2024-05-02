Uludağ Enerji’de yatırım 3,5 milyar TL’yi aşacak

HANDAN SEMA CEYLAN / İSTANBUL

Türkiye’de ortalama yüzde 12 olan kayıp kaçak oranını yüzde 4,9’da tutan Uludağ Enerji, tahsilat oranını da yüzde 100’e çok yakın bir seviyeye taşıdı. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonu aşkın nüfusa hizmet veren Uludağ enerji bu yıl 3,5 milyar TL’yi aşkın yatırım yapacak. Firma geçtiğimiz yıl da 2 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapmıştı.

Bir grup gazeteci ile İstanbul’da buluşan Uludağ Enerji Grubu CEO’su Sinan Öktem, “Biz Türkiye’nin can damarı bir bölgeye hizmet ediyoruz. Sanayi, tarım, turizmin parlayan yıldızları bu bölgede. Türkiye nüfusunun yüzde 6’sı burada. Herkese hizmet vermek zorundayız. Müşterimizi seçemeyen bir şirketiz. Bu yüzden müşterimizi segmente ettik, profiller oluşturduk. İnsanlar faturasını ödemek istiyorlar. 6 aylık bir dönemde tahsilat oranımız yüzde 100’e yakın. Bu yıl da hizmet kalitemizi artırmak için enerji tedariki, müşteri memnuniyeti, teknoloji ve dijitalleşme projelerine 3,5 milyar TL’yi aşkın yatırım yapacağız” dedi.

2 bin 500’ün üzerinde yetkin ve deneyimli bir kadro hizmet verdiklerini de anlatan Öktem, “Müşterimizi profillere ayırmamız, disiplinli çalışmamız yüzde 12’lerde olan kayıp kaçak oranını yüzde 4,9’a çekmemizi sağladı. Bu neredeyse bazı gelişmiş ülkelerden bile daha iyi bir oran. Hatlardan buharlaşan enerji var. Her yeni gün yeni çözümler geliştiriyoruz” dedi.

Bir sayacın ömrü ortalama 10 yıl

Krizlere karşı da hazırlıklı olduklarını kaydeden Öktem, “Dünyanın enerji gündemi de bunun önemini ortaya seriyor. Savaşlar çıkıyor, enerji kesintileri oluyor, enerjiye bağımlılık aşılmak istiyor. Fiyatlar beklenmedik bir şekilde dalgalanıyor. Türkiye’nin yenilenebilir yatırımları bu anlamda önemli. Olası felaket veya kriz durumlarında en hızlı müdahaleyi nasıl gerçekleştirebileceğimizi ve kaldığımız yerden nasıl devam edebileceğimizi düşünüp, bu planları tekrar ele alıp, güncelliyoruz. Enerji krizinin sadece savaşla değil, aynı zamanda afet durumlarıyla da olabileceğini düşünerek, buna yönelik acil önlemlerimizi sürekli olarak gözden geçiriyoruz” diye konuştu.

Milli Akıllı Sayaç konusundaki soruya da cevap veren Öktem, şunları kaydetti: “Bir sayacın ömrü ortalama 10 yıl. Her yıl 300-350 bin sayaç değişir. Milli Akıllı Sayaç için altyapı ve entegrasyonun 2025’te tamamlanması hedefleniyor. Ama kademeli bir geçiş daha doğru olur. Örnek vermek gerekirse, Uludağ Enerji 2010 yılında özelleştirildi. Yapılan çalışmalarla yüzde 80 hizmetimizde iyileşme sağlandı.”

Actis elektrik dağıtım işini çok iyi biliyor

2036’ya kadar kalmaya niyetli Uludağ Enerji’nin Limak’tan 2021 yılında Uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis’e satıldığının hatırlatılması üzerine Sinan Öktem, şu bilgileri verdi: “Actis, 40 ülkede fon yönetiyor. Elbette fonlar genelde kâr edip satmak üzerine çalışır ama

Actis’in en az 2036’ya kalma niyetiyle geldiğini biliyoruz. 18 milyar dolar yatırım büyüklüğü olan bir fondan bahsediyor. Dünyada elektrik dağıtım işini çok iyi biliyorlar tüzükleri gereği de getirisi yüksek olan gelişmekte olan pazarlara yatırım yapıyorlar.”

“En çok adası olan dağıtım şirketi biziz”

Sinan Öktem, “En çok adası olan dağıtım şirketi biziz” diyerek, şunları kaydetti: “Adalara enerji ulaştırmak önemli bir operasyon. Bundan iki yıl önce fırtınada sürüklenen bir geminin çapası Marmara Adası’na olan deniz altındaki elektrik kablolarını kopardı. Olaya Jandarmamızla müdahale ederek, jeneratörleri devreye aldık, vatandaşımızı mağdur etmemeye çalıştık. Özel dalgıçlar ve özel döşeme gemisi ile 52 saat sonra elektriği yeniden bağlamıştık. Kesintisiz enerji için bu nedenle projeler gerçekleştiriyoruz. Hem adalar hem de sanayi için. AB Horizon kapsamında yürüttüğümüz 4 projemiz var. Mesela VPP4ISLANDS projemizle, adalardaki enerji talebinin karşılanmasını sağlayacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının akıllı enerji geçişine entegrasyonunu kolaylaştıracak Sanal Güç Santrali oluşturmayı amaçlıyoruz. MASTERPIECE, enerji toplulukları için iş birliği ve hizmetleri mümkün kılacak dijital bir platform inşa etmeyi amaçlıyor. DE-RISK ile yatırım ve uygulama risklerini azaltmayı hedefleyerek, müşteri davranışını etkileyici çözüm bulmayı planlıyoruz. FlexCHESS’in amacı kullanıcı dostu bir platform sunarak basit bir ara yüz üzerinden çeşitli enerji depolama teknolojilerinin kolayca bir araya getirilmesini sağlamak. Projenin, etkili karar verme ve sorunsuz varlık entegrasyonu için güçlü bir dijital ikiz motoru içeren FlexPlatform’u geliştirmesini planlıyoruz.”