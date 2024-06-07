Uludağ İçecek Türk AŞ Avrupa'da üretime başlıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Uludağ İçecek Türk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek global büyümede izleyecekleri yol haritasının ayrıntılarını paylaştı. Almanya’da 1977-2000 yılları arasında lisanlı üretim, 2000 yılından günümüze kadar Türkiye’den bitmiş markalı ürün ihracatıyla, uluslararası bir marka olmak ve ihracat pazarlarında derinleşmek için harekete geçtiklerini anlatan Ömer Kızıl, ilk etapta Avrupa’da üretime başlayacaklarını duyurdu. Dünyada 70 ülkede tesisi olan bir üretici ile stratejik bir iş ortaklığı üzerinde çalıştıklarını belirten Kızıl, “İlk olarak Belçika’da üretime başlayacağız. Önceliklerimiz doğrultusunda Doğu Avrupa, Avusturalya gibi farklı bölgelere yayılmayı planlıyoruz. Ayrıca Almanya’daki kuracağımız yeni bir şirket ile bu yılsonunda modern kanalları biz yönetmeye başlıyoruz. Almanya’daki etnik kanal yönetimi mevcut distribütör eliyle devam ederken modern kanal yönetimi Uludağ İçecek Türk’ün yönetiminde olacak. Almanya’da üretilen mallar orada satılacak. Almanya’da şu anda satışlarımızın 3’te 2’si etnik pazarlar. Modern pazarlar da hızla büyüyor” dedi.

Uludağ Premium ile Dubai’de

yaz sonunda üretime başlıyor

10 yıldır Dubai’de 3 farklı bayii aracılığıyla yer aldıklarını hatırlatan Ömer Kızıl, yaz sonunda Dubai’de kendi dağıtım şirketlerini de açacaklarını dile getirdi. Ömer Kızıl, “Artık Uludağ olarak HORECA sektörüne yönelik servis için Uludağ Premium ana markamızla kendi servisimizi başlatacağız. Türkiye’nin en iyi yerlerinde Uludağ Premium var. Dubai de HORECA açısından büyük bir pazar. Markamızı doğru konumlandırmak için Dubai’ye gidiyoruz. Bu sonraki adım olarak planlanan Suudi Arabistan için örnek olacak. İhracatımız toplam üretimin yüzde 30’u. Yeni yatırımlarla daha da yükselecek” açıklamasını yaptı.

“Yeni içecekler cironun %80’i”

Uludağ İçecek Türk için 2001 yılı öncesi ve 2001 yılı sonrasının ayrı değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Kızıl, 2001 yılından önce 4 ürünle pazarda yer alırken bugün 138 çeşit ve 40 farklı ürünle tüketicilerle buluştuklarını bildirdi. Ciro içerisinde Uludağ Limonata’nın ilk sırada yer aldığının altını çizen Ömer Kızıl şu bilgileri verdi: “İkinci sırada Frutti ve Frutti Extra yer alıyor. Yeni içecekler artık mevcut içeceklerden çok daha hızlı büyüyor. Marka olarak da bu alana çok fazla yatırım yaptık. Gazoz satışımız düşmedi ama diğer ürünler çok büyüdü. Uludağ İçecek sadece alternatif bir içecek değil, sağlık alanında da açık ara önde. Şeker pancarından başka ürün kullanmıyor, koruyucu kullanmıyor. Tüketiciler için teknolojiyi de kullanarak hijyeni ve sağlığı önceliyoruz. Romanya’da Uludağ limonata, Irak’ta Frutti, Almanya’da Uludağ Gazoz daha çok tercih ediliyor. Nihai hedefimiz uluslararası bir marka haline gelmek.” Yurt içinde de büyüme kaydettiklerine işaret eden Ömer Kızıl, Türkiye genelindeki bayi ağı ve kendi dağıtım kanallarıyla her gün 130 bin noktaya ulaştıklarını, Türkiye’nin yüzde 65’ini kapsadıklarının aktardı.