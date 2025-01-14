Uluslararası ödül kazanan ilk Türk eğlence markası HUPALUPA başarısını basın ile paylaştı

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği lansmanda ödülü kazanma süreci, hedefler ve sektöre dair bilgiler aktarıldı. 2019 yılında pandemi başlangıç sürecinde açılan HUPALUPA kısa sürede olumsuz toplumsal süreçlere rağmen 5 milyon ziyaretçiye ulaştı.

Toplantıya aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi İlknur Timurlenk ve yine Yönetim Kurulu üyesi Kaan Şengül de katıldı.

“Dijital, fiziksel ve sosyal etkileşim dengesini koruyoruz”

HUPALUPA Yönetim Kurulu Üyesi Merve Timurlenk Şengül:

“HUPALUPA, kapalı alan aile eğlence merkezi konsepti ile çıktığı yolda, farklı festival kurguları, lisanslı sergilere ev sahiplikleri ve hızla şubeleşen mağazalarıyla, marka çatısı altında yatay bir büyüme sağladı. Sadece çocuklara değil, tüm aile bireylerine hitap eden kapsamıyla dikkat çekti, fark yarattı. HUPALUPA, konfor ve eğlenceyi bir arada sunarak yeni bir deneyim standardı oluşturdu. Hem ailelerin hem de çocuklar ve gençlerin eğlenebileceği alanlar sunarak, eğlencenin birleştirici gücünü gösterdi. Teknolojik çağda büyüyen çocuklar ve gençler, dijital dünyanın sunduğu fırsatları keşfederken, bazen fiziksel aktivite ve sosyal etkileşimden de uzaklaşabiliyorlar. HUPALUPA, dijital deneyimleri, fiziksel aktiviteleri ve sosyal etkileşimi bir araya getirerek bu üç unsuru dengede tutuyor ve eğlenceyi sadece ekrandan değil, gerçek hayattan da yaşanabilir kılıyor. Bu da ulusal arenada bile fark yaratmamıza, dikkat çekmemize, öne çıkmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Global pazarda etkili bir türk markası olacağız”

HUPALUPA bünyesindeki markalardan bahseden Şengül:

“HUPALUPA EXPO eğlenceyi, eğitimi ve deneyimi bir araya getiren bir konsept olarak öne çıkıyor. NASA Uzay Sergisi, NBA Sergisi, Body Worlds gibi uluslararası lisans sahibi ve prestijli sergilerle, çocuklar ve aileler için farklı dünyalar sunuyoruz. İkinci markamız olan HUPALUPA GO, Türkiye’nin her yerine eğlenceyi götürdüğümüz bir festival serisi olarak büyük önem taşıyor. Bu festivallerde, farklı oyun parkurları, yarışmalar ve sahne gösterileri gibi çeşitli deneyimlerle geniş bir yelpazede etkinlikler sunuyoruz. HUPALUPA STORE markamızla ise, eğlenceyi alışveriş deneyimiyle birleştiriyor ve ziyaretçilerimize premium kategorideki renkli ve trend ürünlere ulaşma imkanı sunuyoruz. Son bir yıl içinde 11 şubeye ulaşarak, büyüme ivmemizle bu alanda da ülkemizde lider konuma geldik. MAPIC ödülü ile başladığımız bu global yolculukta, 2025 hedeflerimiz arasında HUPALUPA'nın eğlence anlayışını ve marka değerlerini bir Türk markası olarak tüm dünyaya taşımak yer alıyor. Aynı zamanda, global pazarda etkili bir oyuncu olmayı ve sürdürülebilir gelişim sağlamak için kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.