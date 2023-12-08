Umex, güzellik sektöründe artan talebi yerli cihazlarla karşılıyor

Güzellik olgusunun önem kazanmasıyla birlikte hayal ettiği görünüme kavuşmak isteyenler güzellik merkezlerinin yolunu tutarken müşterilerine kaliteli hizmet vermek isteyenler ise çözümü teknolojiyle donatılmış cihazlarda buluyor. Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan yerli epilasyon cihazı üreticisi UG Teknoloji’nin (Umex) CEO'su Uğur Ölmez, güzellik merkezlerinde kullanılmak üzere ürettikleri cihazlara ilişkin de bilgi verdi.

Danışanlarına daha verimli ve kaliteli hizmet vermek isteyen güzellik merkezlerinin son teknoloji cihazları tercih ettiğinin altını çizen Ölmez, “Sektörde kullanılmak üzere birçok farklı işleve sahip cihaz üretiyoruz. Lazer epilasyonun yanı sıra bölgesel zayıflama, vücut şekillendirme, kas geliştirme, cilt gençleştirme ve dövme silme cihazları geliştiriyoruz.” dedi.

“Cihazlarımız tamamen yerli üretim”

"Dünya genelinde insanların fiziksel görünümlerini iyileştirmeye odaklanması, güzellik sektörüne bir ivme kazandırdı. Güzellik merkezleri de her geçen gün büyüyen bu rekabet ortamında öne çıkmak istiyor. Bunun en garanti yolu ise, son teknoloji cihazlardan geçiyor" diyen Ölmez, devamında şunları kaydetti: “Lazer epilasyon ve güzellik cihazlarımızın üretimini dışa bağlı kalmadan kendi fabrikamızda yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine teslimat ve kurulum hizmeti veriyoruz. Uzman ekibimiz cihaz kullanımıyla ilgili eğitimler veriyor. 2 yıl garantisi bulunan cihazlarımızın arızalanması durumunda 48 saat içinde çözüm sunuyoruz. Güzellik merkezleri de cihazları yurt dışından getirmek zorunda kalmıyor ve daha uygun fiyatlara satın alabiliyor.”

“Güzellik merkezleri seans raporlama ile verimliliği artırıyor”

Lazer epilasyon işlemlerinde kaliteli cihaz kullanılmaması durumunda etkili sonuç alınamayacağını belirten Ölmez, "Lazer Epilasyon cihazlarımızla dört mevsim uygulama yapılabiliyor. Uygulamanın etkili olması için 4-5 seans yeterli oluyor. Cihazlarımızla hem son kullanıcı taleplerinin karşılanmasını hem de güzellik merkezlerinin işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bu yüzden güzellik merkezlerine zaman tasarrufu ettirecek bir özellik ekledik. Seans raporlama sayesinde danışanların yaptırdıkları işlem anlık olarak raporlanabiliyor. Böylece danışanın bir sonraki gelişinde işlem tarihi, cilt tipi, enerji değeri gibi bilgiler raporlanabiliyor. Elle kayıt yapmaktan kurtulan merkezlerin hızlı işlem yaptıkları için müşteri memnuniyeti de artıyor." şeklinde konuştu.

“2024'te kullanıcı sayımızı iki katına çıkaracağız”

Dünya genelinde 8 bin 500'den fazla kullanıcılarının bulunduğunu belirten Ölmez, “Güzellik sektöründeki 15 yıllık tecrübemiz ve profesyonel ekibimizle sektöre öncülük etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Ürettiğimiz cihazların yüzde 30'undan fazlasını yurt dışına ihraç ediyoruz. 2024'te mevcut müşteri portföyümüzü iki katına çıkararak daha fazla merkeze ulaşmayı hedefliyoruz. Aktif olarak Avrupa, Asya ve Ortadoğu bölgelerinde yapmış olduğumuz işbirliklerini artırıp ihracat ağımızı büyütmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.