Unilever, dondurma birimini ayırıyor: 7 bin 500 çalışan çıkartılacak

Hızlı tüketim ürünleri devi Unilever, Magnum ve Ben & Jerry’s gibi ünlü markalarının olduğu dondurma birimini spinn off ile ayıracak ve yeni tasarruf önlemleri kapsamında 7 bin 500 çalışanını işten çıkartacak.

Londra borsasında işlem gören şirketin salı günü yaptığı açıklamaya göre spinn off süreci hemen başlayacak ve 2025’in sonu itibariyle tamamlanması bekleniyor.

Açıklamaya göre spinn off ile şirket ‘daha basit ve daha odaklı’ bir şirkete dönüşerek satış büyümesini artırmayı ve marjını iyileştirmeyi hedefliyor.

Unilever’in gelecek üç yıl için uygulayacağı tasarruf önlemleri ile şirketin toplamda 800 milyon euro (869 milyon dolar) tasarruf yapması hedefleniyor. Yapılacak değişikliklerin Unilever’in dünya genelinde 7 bin 500 istihdamını etkileyeceği ve toplam yeniden yapılanma maliyetlerinin üç yıllık süredeki cirosunun yüzde 1,2’sine denk geleceği tahmin ediliyor.