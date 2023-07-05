Ur-Sa, endüstriyel ambalaj ‘Big Bag’ ile büyüyecek

Eray ŞEN/ADANA

Ambalaj ve teknik tekstil alanında sektörün önemli oyuncuları arasında yer alan Ur-Sa, küresel pazardaki eğilime paralel olarak 2020’de üretimine başladığı ‘Big Bag’ ile pazardaki etkinliğini artırdı. Şirketin ikinci kuşak yöneticisi Uğur Büyükkardeş, üç ayrı tesiste entegre üretim yaptıklarını, Big Bag’de Adana bölgesinin ilk ve tek entegre tesisine sahip olduklarını söyledi.

Ur-Sa Plastik Ambalaj ve Tekstil A.Ş. olarak Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) Ursa-1, Ursa-2 ve Ursa-3 olarak üç farklı lokasyonda faaliyet gösterdiklerini belirten Büyükkardeş, “Üretimimiz ambalaj ve teknik tekstil olarak iki gruptan oluşuyor. Ambalajda tarımsal ve endüstriyel ambalaj ürünleri; teknik tekstilde, ise tarımsal tekstil ve endüstriyel-dekoratif tekstil ürünleri var” dedi.

Büyükkardeş 2000 yılında endüstriyel ambalaj, 2002’de endüstriyel tekstil, 2004’de tarımsal tekstil üretimine başladıklarını anlatarak, “2020 yılında endüstriyel ambalaj grubunda ‘Big Bag’ üretimine başladık. Bu bölgedeki ilk ve tek entegre tesise sahibiz. Bütün fabrikalarımız entegre tesis ama Big Bag konusunda, Adana bölgesindeki tek entegre fabrika. Türkiye’de ise entegre tesis olarak 10’dan azdır” diye konuştu.

Big Bag alanında endüstriyel ve tarımsal ambalaj grubunda 25 ve 50 kiloluk küçük paketler ürettiklerini belirten Büyükkardeş, bu ürünün uluslararası pazarda artan bir talep görmeye başladığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Avrupa Big Bag türü ürünlere yöneldi”

“Taşımacılığın pahalanması, forklift ve ekipmanların artması ile birlikte Avrupa bu tür ürünlere yöneldi. Böylece hem nakliye avantajı sağlanıyor hem de ambalaj maliyeti düşüyor. Bu, Avrupa’da çok yaygın bir ürün ve yavaş yavaş Türkiye’de de kullanımı artıyor ancak biz daha çok ihracat odaklı olarak bunu düşündük ve üretime başladık. Türkiye’den de talep var, çünkü kimya, maden, gıda gibi birçok sektöre hitap ediyor; bebek maması, un, bakliyat, hayvan yemi, gübre ambalajı olarak kullanılıyor. Çuvalın kullanıldığı her alanda bu da kullanılıyor.”

Türk firmalarının ihracat ürünlerinde Big Bag tercih ettiğini vurgulayan Büyükkardeş, “Bunu kuru yük gemileri ile sevk edebiliyorsunuz, öbür türlü konteynırlara koymanız gerekiyor ki daha pahalı. Bizde konteynır krizinden önce planlanmış bir projeydi ama o döneme de denk geldi” diye konuştu. Ur-Sa 3’de sadece Big Bag ürettiklerini ifade eden Büyükkardeş, şu bilgileri verdi:

“Aylık kapasiteyi 2 bin tona çıkaracağız”

“Ur-Sa 1’de çuval üretiyorduk, Ur-Sa 2’de tarımsal ambalaj ve tarımsal tekstil ürettik ve devam ediyor. Önümüzdeki beş yıllık planımızda Big Bag yatırımları ile büyümek istiyoruz. Ur-Sa 3 fabrikamız 35 bin metrekare kapalı 100 bin metrekarede kurulu. Aylık kapasitemiz bin ton, bunu 2 bin tona çıkarmak için yeni yatırıma başlayacağız, 3 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Yatırım maliyeti 15 milyon dolar civarında olacak. Ur-sa 3’de yüzde 50 ihracata çalışıyoruz. Yeni yatırım da ihracat oranımızı artıracak, bu üründe hedefimiz yüzde 85 ihracata ulaşmak. İhracatımızın yüzde 95’i Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşiyor. Üç tesiste toplam 400 kişi istihdam ediyoruz. Yeni yatırım ile birlikte istihdama 150 kişi daha ekleyeceğiz.”

Büyükkardeş, üretimde kullandıkları enerjinin yüzde 25’ini, 3.1 MW gücündeki GES ile karşıladıklarını sözlerine ekledi.

“Babam, Sabancı’dan eski makineleri aldı, kendi şirketini kurdu”

Uğur Büyükkardeş, 40 yıldan fazla geçmişe sahip firmanın kuruluş öyküsünü şöyle anlattı: “Babam Kadir Büyükkardeş makine mühendisiydi ve Sabancı Holding’de çalışıyordu, Bossa ve Pilsa’da görev yapmıştı. Pilsa’da eskiden çuval fabrikası vardı ve babam o bölümün teknik müdürüydü. Pilsa o dönemde makinelerini revize ediyor, eski makinelerini de satıyor. Yüzlerce makineyi satıyorlar, en son iki makine kalıyor. Kadir Bey kıdem tazminatı olarak bu iki makineyi alıyor ve 1979 yılında işe başlıyor. Kiralık bir yerde çuval kumaşı üretiyor. 1991 yılında abim, 2000’de de ben şirkete katılıyorum.”