UZMAR Tersanesi, BOTAŞ’ın römorkörlerini teslim etti

KOCAELİ / EKONOMİ

Türkiye’nin en köklü römorkörcülük teşkilatına sahip olan BOTAŞ’ın (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.), römorkör filosunun büyütülmesi, gençleştirilmesi, çekme gücünün artırılması, sürdürülebilir ve çevreci operasyonlar gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları dâhilinde inşa edilen römorkörlerinden ikincisi olan Silivri, UZMAR Tersanesi’nde yapılan törenle teslim edildi. BOTAŞ, geçtiğimiz haftalarda teslimi gerçekleşen Sultanhanı römorkörünün ardından teslim edilen Silivri römorkörü ile birlikte, Türkiye’nin ilk çift yakıt sistemine sahip iki römorkörünü bünyesine katmış oldu.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen operatörleri için imza projeleri hayata geçirmesiyle tanınan UZMAR Tersanesi tarafından inşa edilen römorkörler Türkiye’de ilk, dünyada ise az sayıda bulunan LNG ile de çalışan römorkörlerden ikisi olma özelliğini taşıyor. ‘TRAktor V3900-DF’ serisi çirömorkörler, Voith Schneider pervaneye ve her yöne 360 derece görüş özelliğine sahip. Bu sayede operasyon emniyeti ve manevra kabiliyeti arttırılan römorkörler hem LNG yakıt ile hem de dizel yakıtla çalışabiliyor. Römorkörlerde NOX emisyon standartları da sıfıra indirildi. BOTAŞ’a ait Ceyhan/Adana adresinde bulunan Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet verecek TRAktor V3900-DF serisi römorkörler, 39 metre boy, 15 metre genişlik ve 80 ton çekme gücüne sahip.

Hüseyin Akmaz: "Denizcilik ana faaliyetlerimizden biri"

Römorkör teslim töreninde yaptığı konuşmada BOTAŞ’ın 50. yılını kutladığını dile getiren BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürü Hüseyin Akmaz, “50 yıl önce Ceyhan terminalinde başlayan hizmet serüvenimizin ardından bugün ülkemizin 81 iline doğalgaz ulaştıran bir kuruluş haline geldik. Petrol ve doğalgazın hizmetlerimizin büyük bir kısmını oluşturmasının yanında denizcilik de ana faaliyetlerimizden biri. Bugün geldiğimiz noktada 33 deniz vasıtamız ve 500 gemi adamıyla birlikte hatırı sayılır bir büyüklüğe ulaşmış bulunuyoruz. Filomuzu modern anlamda geliştirmek ve güçlendirmek için UZMAR ile 2022 yılında imzaladığımız inşa sözleşmesinin meyvelerini bugün alıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin ilk ve çift yakıtlı VSP tipi pervaneli römorkörlerini filomuza katıyor olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Noyan Altuğ: “Römorkörlerimiz Türk mühendislerinin eseri”

UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ, UZMAR ve BOTAŞ çalışanlarına projenin hayata geçirilmesinde gösterdikleri üstün çabalarından ötürü teşekkür ederek, “UZMAR olarak devletimizin güzide kurumlarından BOTAŞ için inşa ettiğimiz ve bugün ikincisini teslim ettiğimiz, Türk mühendislerinin eseri bu eşsiz römorkörlerin üzerinde ismimizi görmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu proje, römorkör fabrikası olarak bilinen tersanemiz için ayrı bir önem taşıyor. Bizim için bir prestij madalyası. BOTAŞ’ın sahip olduğu ilerici vizyonun bizlerin gelecek vizyonumuzla birleştiği noktada, en mükemmel haline ulaşan üstün teknolojiye sahip çevre dostu römorkörlerimizin vatanımıza, milletimize ve Türk denizciliğine hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.