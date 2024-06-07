Vakıf GYO, EFQM Küresel Ödülü'nün sahibi oldu

Türkiye'nin ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olarak VakıfBank tarafından kurulan Vakıf GYO, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından verilen EFQM Global Award -7 Diamonds' ödülünün sahibi oldu.

Vakıf GYO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan 2023'te kazanılan Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülünün ardından çıtayı yükselterek uluslararası seviyeye taşıdıklarını belirtti.

İncehasan, "2024 yılında kazandığımız EFQM Küresel Ödülü ile şirketimizin başarılarını taçlandırıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizleri her daim destekleyen başta VakıfBank Genel Müdürümüz Sayın Abdi Serdar Üstünsalih olmak üzere VakıfBank üst yönetimine ve bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

EFQM ödül süreci son derece zorlu ve rekabetçi bir ortamda geçtiğini aktaran İncehasan, 'Sürece katılan organizasyonlardan kalite yönetimi, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konularında en yüksek standartları karşılaması bekleniyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen deneyimli ve bağımsız değerlendiriciler şirketimizin tüm iş süreçlerini titizlikle incelendiler ve sonucunda Vakıf GYO'yu 7 diamonds (yıldız) kategorisinde en yüksek puanı alan kuruluş olarak bu prestijli ödüle layık gördüler.

Böylece, şirketimiz hem EFQM Küresel Ödülü almaya hak kazandı hem de Vakıf GYO’nun Entegre Yönetim Modeli uluslararası düzeyde tescillenmiş bir model haline geldi. Gururunu yaşadığımız bu başarıları sürdürülebilir hale getirmek istiyor, sektörümüzde örnek gösterilen bir şirket olmak hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Vakıf GYO büyümeye devam ediyor

İncehasan, şirket performanslarını üst seviyeye çıkarırken bu dönemde büyümeye devam ettiklerini belirterek, 'İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük şehre yayılmış seçkin projeleri ile başarılı finansal sonuçlar elde eden Vakıf GYO, 2023 sonu verilerine göre 15 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştı. İstanbul Finans Merkezi içinde yer alan Leed Gold sertifikalı VakıfBank Kuleleri mimari tasarımı ve sunduğu çevre dostu ofis alanları ile bulunduğu bölgenin sembol yapılarından biri haline geldi.' yorumunu yaptı.

İncehasan, şunları kaydetti:

"Sakinlerine konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunan Tablo Adalar ve Cubes Ankara projelerimizde yaşam başladı. İstanbul Sancaktepe’de yeşil bina kriterleri ile uyumlu olarak geliştirdiğimiz 'VSancaktepe Merkez' projemizin inşaat faaliyetlerini başlattık. Projelerimizi paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştiriyor, konut ve ofis yatırımı yapmak isteyen müşterilerimize alternatif ödeme planları sunuyoruz.

Yüzde 86 seviyesine ulaşan müşteri memnuniyet oranımızı daha yukarıya taşımak istiyor, paydaşlarına güven veren bir kurum olma vizyonumuz ile hareket ediyoruz. Vakıf GYO, hakim ortağı VakıfBank'ın köklü kültüründen aldığı güç ve tecrübesine yakışır bir şekilde, Türkiye Yüzyılı'nda da ülkemizin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir."