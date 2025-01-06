Varmı Arttıran’ın Genel Müdürü Sinan Panayırcı oldu

Alıcı ve satıcıları adil, şeffaf ve güvenilir bir ortamda buluşturan Türkiye’nin ilk online ihale araç alım satım platformu Varmı Arttıran, tecrübeli isim Sinan Panayırcı’yı Genel Müdür olarak atadı. Sektördeki derin tecrübesi ve yönetim alanındaki başarılı geçmişiyle dikkat çeken Panayırcı, şirketlerin stratejik planlama ve operasyonel süreçlerinin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlamış bir isim olarak öne çıkıyor. Panayırcı, yeni görevinde Varmı Arttıran’ın hizmet ağını genişletme, operasyonel verimlilik sağlama ve sektördeki öncü konumunu güçlendirme hedeflerine liderlik edecek.

Sinan Panayırcı kimdir?

Sinan Panayırcı, İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve İşletme eğitimi aldıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde MBA programını tamamladı. Eğitimine uluslararası bir bakış açısı katmak adına Panayırcı, Kadir Has Üniversitesi ile Fordham Üniversitesi'nde Executive MBA programını da başarıyla bitirdi. Panayırcı, kariyeri boyunca gıda, perakende, otomotiv ve finans gibi farklı sektörlerdeki şirketlerin üst düzey pozisyonlarında görev aldı.