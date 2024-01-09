“Vergi adaleti için mevcut tarife güncellenmeli”

Datassist Mevzuat ve Eğitim Sorumlusu Yılmaz Dayar, mevcut asgari ücret vergi tarifesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, vergide adaletin sağlanması noktasında tariflerinin asgari tutarı göz önünde bulundurularak güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Geçmiş son iki yılda yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrete yapılan yıl ortası zamlarıyla beraber diğer ücretli olarak nitelendirilen asgari ücretten yüksek gelire sahip tüm çalışanların ücretlerinde artış yaşandığına dikkat çeken Dayar, “Ancak ücretlerde yapılan artışa kıyasla yıl ortasında gelir vergisi dilimlerinde herhangi bir güncelleme yapılmadı. Dolayısıyla çalışanlar daha kısa sürede vergi dilimi atlayarak net kazançlarında düşüşle karşılaştı ve aldıkları zamların etkisinden ekonomik anlamda tam olarak yararlanamamış oldu.” dedi.

“Yaklaşık 160 kat kazanç olması gerekir”

Asgari ücretlinin 2024 yılının Temmuz ayında yani yıl sonuna gelmeden, henüz yıl ortasında yüzde 20’lik vergi dilimine geçiş yapmış olacağını belirten Dayar, “Geçmişe baktığımızda gelir vergisi dilimlerindeki aralık çok daha uzundu. Örneğin 2005 yılında yüzde 35’lik vergi dilimine geçmek için bir çalışanın dönemin asgari ücreti olan 488,70 TL’nin yaklaşık 160 katı bir kazanca sahip olması gerekirken 2024 yılında 20.002,50 TL asgari ücret üzerinden aynı oranlamayı yapınca sonuç 44 katı olarak çıkıyor. Sonuç olarak mevcut vergi tarifesinin güncel asgari ücret tutarını da göz önünde bulundurularak daha yüksek tutarlarda ve buna uygun şekilde aralıklarda belirlenmesi vergi tarifesi adaleti konusunda daha uygun olacağı kanısındayım.” diye konuştu.