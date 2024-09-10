Vestel, Avrupa'daki ilk express mağazasını Almanya’da açtı

Vestel, Almanya pazarında ulaşılabilir lüks, farklılaşan tasarım ve üstün kullanıcı deneyimi ile güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

Özellikle Retro serisinde şıklık ve modern teknolojiyi buluşturan şirket, moda tasarımcısı Aslı Filinta ile yaptığı işbirliği sayesinde Almanya'daki tüketicilere farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vestel CEO’su Ergün Güler, Türkiye'de elde ettikleri çoklu kanal (omni-channel) deneyimi başarısını Almanya'ya taşıdıklarını belirtti.

Küresel pazarlardaki büyüme stratejilerinin Vestel markasıyla Avrupa'da devam edeceğini vurgulayan Güler, "Üç yıl önce Türkiye’de başlattığımız 'Vestel Ekspres' konsepti, klasik alışverişi dijital deneyimle birleştirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkardı. Şimdi bu başarıyı Avrupa’ya taşıyarak, Berlin’in en işlek caddelerinden biri olan Friedrichstraße'de Avrupa’nın ilk 'Vestel Express' mağazasını açtık. Bu mağaza ile Akdeniz'in zarif tasarımlarını ve Vestel'in üstün teknolojisini Alman tüketicilerle buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

“Alışveriş deneyimini en üst seviyeye taşıyoruz”

Almanya’daki tüketicilerin eylülde açılan çevrim içi mağaza aracılığıyla Vestel ürünlerine kolayca ulaşabileceklerini kaydeden Güler, "Çevrimiçi mağazamız üzerinden sunduğumuz zengin ve kesintisiz site deneyimi, gelişmiş müşteri desteği, güvenli alışveriş imkanı ve kapsamlı teslimat çözümleri ile alışveriş deneyimini en üst seviyeye taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da satış sonrası hizmetlerle de Vestel farkını göstereceklerini belirten Güler, ücretsiz nakliye ve montaj, ek garanti ve 90 gün iade fırsatı gibi öne çıkan hizmetleriyle Almanya'daki en küçük kasabaya kadar ulaşarak, tüketicilere hem dijital hem de fiziksel alışveriş deneyiminde yeni bir standart sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Güler, tasarımın Vestel için sadece estetik bir unsur değil, aynı zamanda sürdürülebilirliğin bir parçası olduğunu kaydederek, "Türkiye pazarında güçlü olduğumuz küçük ev aletleri kategorisinde, özellikle kahve makineleri ve süpürge ürünlerimizle Almanya'dan başlayarak, tüm Avrupa pazarında, ardından da farklı coğrafyalarda önemli atılımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.