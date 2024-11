Vialand Tema Park, teknolojik dönüşüme ayak uydurdu, yerel ve yabancı turist için yeni stratejiler belirledi

Takip Et

Özellikle aileler için İstanbul’un gözde eğlence merkezlerinden olan Vialand Tema Park, dijitalleşmeyle birlikte teknolojik alt yapısına yatırım yaparak, sektör pastasındaki payını artırıyor. Yerli ve yabancı turistlerin Vialand’i daha çok ziyaret etmesi için 2025’e yönelik stratejilerini belirlediklerini aktaran Vialand Tema Park Direktörü Erkin Bayrı, şunları anlattı:

2025 için Vialand Tema Park’ın hedefleri neler? Ziyaretçilere sunmayı planladığınız yenilikler var mı?

Vialand Tema Park olarak, 2025 yılına yönelik hedeflerimiz oldukça heyecan verici. Sektördeki gelişmeleri ve uluslararası dinamikleri yakından takip ederek, ziyaretçilerimize her zaman unutulmaz deneyimler sunmayı amaçlıyoruz. 2025 itibarıyla hem yerel hem de uluslararası pazarda daha geniş bir kitleye hitap etmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda, ziyaretçi sayımızı artırmak ve daha fazla aileyi, grup ziyaretçilerini ve turistleri parkımıza çekmek için çeşitli stratejiler geliştirdik.

Vialand Tema Park hem yerel hem de uluslararası ziyaretçilere hitap ediyor. Yabancı turistlere yönelik özel stratejileriniz var mı?

Uluslararası ziyaretçilere hitap etmek için özel stratejiler geliştiriyoruz. İstanbul’un turistik cazibesinin yanı sıra, dünya çapında eğlence parkı ziyaretçilerini de göz önünde bulunduruyoruz. Bu hedef doğrultusunda birkaç önemli strateji üzerine yoğunlaşıyoruz. Özel paketler ve promosyonlar turistleri çekme noktasında oldukça etkili. Tatil dönemlerinde ve bayramlarda, yabancı ziyaretçiler için özel indirimler ve paketler sunarak, parkımızı daha erişilebilir kılıyoruz. Çeşitli kampanyalar düzenleyerek onların ilgisini çekiyoruz. Yurt dışında önemli fuarlara katılıyoruz. En son dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ı ziyaret ettik, ardından sektörün en büyük fuarların biri olan World Travel Market’e katıldık. Özellikle Azerbaycan öncelikli olmak üzere BDT ülkeleri ve Rusya pazarında 2025 yılı için beklentilerimiz ve yoğun iletişimimiz var.

Vialand’ın özellikle aileler ve çocuklar için cazip olmasını sağlayan özellikleri nelerdir?

Vialand Tema Park’ın özellikle aileler ve çocukları için son derece cazip bir merkez olmasının nedeni, her yaş grubuna hitap eden zengin ve çeşitli deneyimler sunmasından kaynaklanıyor. Park çocuklar için güvenli, eğlenceli ve öğretici alanlar yaratırken, aynı zamanda ailelerin de birlikte vakit geçirebileceği çok sayıda etkinliği bir arada sunuyor. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış eğlence parkurları, eğitici ve interaktif oyunlar ve temalı alanlar, küçük yaştaki ziyaretçilerin hem eğlenmelerini hem de yeni şeyler öğrenmelerini sağlıyor. Aileler içinse geniş dinlenme alanları, rahat yemek yeme imkanları ve aksiyon dolu parkurlarıyla, her yaştan birey Tema Park’ta rahatça vakit geçirebiliyor. Ayrıca, parkın güvenliği her zaman ön planda tutuluyor, böylece aileler çocuklarını gönül rahatlığıyla eğlendirirken güvenlik konusunda da endişe duymuyorlar. Bir çok eğlence parkından farklı olarak aileler çocukları ile tam gün bir deneyim yaşıyor ve onlarla beraber eğlenmeyi paylaşıyor.

Türkiye’de eğlence sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Vialand bu gelecekte nasıl bir rol oynayacak?

Türkiye’de eğlence sektörünün geleceği, özellikle genç nüfusun artan ilgisi, dijitalleşmenin etkisi ve turist sayısındaki artışla birlikte oldukça parlak görünüyor. Gelecek dönemlerde eğlence parkları, teknolojiyi ve sürdürülebilirliği daha fazla entegre ederek, daha etkileşimli ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunacak. Ailelerin ve çocukların eğlenceli aktiviteler arayışının devam etmesiyle de eğlence merkezlerine olan talep artacak diyebiliriz. Vialand olarak Türkiye’nin en büyük Tema Park’ı olmamız bu noktada oldukça önemli bir rol oynuyor. Dijital yeniliklerle zenginleşmiş, çevre dostu ve aile dostu deneyimler sunarak, Türkiye’nin önde gelen eğlence merkezi olmayı sürdüreceğiz.

Teknolojik gelişmeler, eğlence parklarının ziyaretçilere sunduğu deneyimleri nasıl dönüştürüyor? Vialand bu konuda ne tür yenilikler sunuyor?

Teknolojik gelişmeler, eğlence parklarının ziyaretçilere sunduğu deneyimleri büyük ölçüde dönüştürüyor. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, interaktif ekranlar ve dijital simülasyonlar gibi yenilikler, parkların sunduğu eğlenceyi daha sürükleyici, kişiselleştirilmiş ve etkileşimli hale getiriyor. Vialand olarak biz de bu dönüşümü yakından takip ediyor ve teknolojiyi ziyaretçilerimize unutulmaz deneyimler sunmak için aktif bir şekilde kullanıyoruz. Dijitalleşmiş teknolojileri, parkımızdaki çeşitli atraksiyonlara entegre ederek, ziyaretçilere daha interaktif ve gerçekçi deneyimler sunuyoruz.

Eğlence parkınızın, İstanbul’un turistik çekiciliğine katkıları hakkında neler düşünüyorsunuz?

İstanbul tarihi ve kültürel mirasa sahip dünyanın önemli şehirlerinden biri. Bunun yanı sıra modern eğlence seçenekleriyle de öne çıkması şehrin cazibesini artırıyor. Tema Park, şehrin bu dinamik yapısına katkıda bulunarak ailelerin, gençlerin ve çocukların ilgisini çekiyor ve farklı yaş gruplarına hitap ediyor. İstanbul’daki turistik rotayı zenginleştiren parkımız, ziyaretçilere eğlenceli bir deneyim sunarken, aynı zamanda şehre gelen yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezi oluşturuyor. Bu alanda rakibimiz yok. İstanbul’un tarihi zenginlikleri korunurken aynı zamanda turizm yatırımlarının artması Vialand’i de vazgeçilmez destinasyonlardan biri haline getiriyor.

Ziyaretçi deneyimini geliştirmek için planladığınız özel projeler var mı?

Ziyaretçi deneyimini geliştirmek için birçok özel projeyi hayata geçiriyoruz. Bunlar arasında; ziyaretçilere bayramlarda, doğum günlerinde ve özel günlerde indirimli biletler ve özel fırsatlar sunmak yer alıyor. Ayrıca Fiat gibi global markalarla yaptığımız iş birliklerine, youtube kanalımıza yaptığımız yatırımlara, fenomenlerle gerçekleştirdiğimiz yaratıcı işlere yeni dönemde de devam edeceğiz.

Günümüzde çocuklar, dijital platformlarda ve bilgisayar oyunlarında çok fazla zaman geçiriyor. Vialand Tema Park, çocukları fiziksel aktivitelere ve açık hava eğlencesine teşvik etmek için ne tür programlar veya etkinlikler sunuyor?

Dijitalleşme hayatımızın her alanında yer alıyor. Ancak çok fazla bilgisayar oyununa maruz kalmak ve dijital platformlarda vakit geçirmek, çocukların fiziksel aktivitelerden ve açık hava eğlencelerinden uzaklaşmalarına yol açabiliyor. Bu noktada Vialand Tema Park olarak, çocukları dışarıda aktif olmaya teşvik eden birçok program ve etkinlik sunuyoruz. Açık hava oyun alanları, fiziksel aktiviteler ve doğa ile iç içe parkurlar, çocukların hem eğlenip hem de sağlıklı bir şekilde vakit geçirmelerini sağlıyor. Ayrıca, temalı etkinlikler, spor aktiviteleri ve interaktif oyunlar gibi programlar, çocukların dijital dünyanın ötesinde, arkadaşlarıyla birlikte sosyal beceriler geliştirmelerini sağlıyor. Vialand, dijitalleşmenin getirdiği olumsuz etkileri dengeleyerek, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacak sağlıklı bir eğlence ortamı sunuyor.

Dijitalleşme çağında, tema parkınızın çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine nasıl katkı sağladığını düşünüyorsunuz?

Çocukların sadece fiziksel değil, aynı zamanda sosyal gelişimlerine de önem veriyoruz. Parkımızda, çocuklar grup oyunları, takım çalışması gerektiren etkinlikler ve etkileşimli aktiviteler aracılığıyla birbirleriyle iş birliği yapmayı öğreniyorlar. Dijital dünyanın aksine, burada çocuklar gerçek hayatta arkadaşlıklar kurarak, paylaşma, sıra bekleme ve birlikte eğlenme gibi önemli sosyal becerilerini geliştiriyorlar.

Vialand, ailelerin çocuklarını açık havada eğlenceli vakit geçirmeye teşvik etmek için ne tür avantajlar sunuyor?

Parkımızda çocuklar için güvenli ve eğlenceli açık hava oyun alanları, temalı parkurlar, açık hava etkinlikleri ve spor aktiviteleri gibi çeşitli seçenekler bulunuyor. Ayrıca, özel indirimli biletler ve grup aktiviteleri ailelerin birlikte vakit geçirmesini kolaylaştırıyor. Çocukların doğayla iç içe eğlenebileceği, enerjilerini atabileceği ve sosyal becerilerini geliştirebileceği ideal bir açık hava eğlence alanı sunuyoruz.

Çocukların sağlıklı fiziksel aktivitelere yönlendirilmesi için Vialand’da ne tür spor veya oyun alanları bulunuyor?

Vialand Parkur fiziksel aktivite için özel olarak tasarladığımız bir alan. Hem eğlenceli hem de tırmanma, atlama, zıplama, koşma gibi yoğun enerji sarf edilen fiziksel gücün öne çıktığı bir alan. Çocuklarımızın, gençlerimizin fiziksel becerilerini geliştirme imkanı sunuyoruz. Açık havada eğlenceyi ve motor becerilerini birleştirdiğimiz spora alan açtığımız parkura ilgi de oldukça yoğun.