Viennalife, 25’inci yılını kutladı

Türkiye’de pazar payını eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 11,29’a yükselterek son 10 yılın en hızlı büyüyen hayat sigorta şirketlerinden biri olan Viennalife, 'Yeni Dönem Yeni Heyecan' ilkesi doğrultusunda, Türkiye pazarındaki 25’inci ve Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.

Satış konferansı için Türkiye’ye gelen Viennalife Yönetim Kurulu Başkanı Peter Thirring, şirketin bugüne dek gösterdiği başarıyı överek 2022 Nisan ayında Vienna Insurance Group bünyesine katılmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye pazarına verdikleri öneme değinen Thirring, “Farklı coğrafyalardaki değişik pazarlarda faaliyet gösteren global bir oyuncuyuz. Önümüzdeki yıl 200’ücü kuruluş yıldönümümüzü kutlayacağız. Sigorta sektörünün köklü bir grubu olarak, Türkiye'de giderek artan bir ivmeyle büyüyen sigorta sektöründe öncü oyuncular arasında yer almaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yüzde 20’nin üzerinde pazar payı hedefleniyor

Sigorta sektörünün son yıllarda büyüme ivmesini koruyarak finans sektöründe bankacılığın ardından ikinci sıraya yerleştiğini söyleyen Viennalife CEO'su Uğur Tozşekerli ise şirketin geçirdiği aşamaları anlattı. Viennalife’ın gelişimini kurumsal yaşam döngüsü perspektifinden yorumlayarak, 2018-2023 yıllarını “başarı dönemi” olarak adlandıran Tozşekerli, “Şimdi önümüzde 'yükseliş dönemi’ var. Ne kadar süreceğini şimdiden kestirmek mümkün değilse de bu dönem sona erdiğinde, Türkiye hayat sigortacılığında benzeri görülmemiş bir başarıya imza atacak. Biz de yüzde 20’nin üzerinde bir oranla pazar lideri olarak konumlanacağız.” dedi.