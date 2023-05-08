VII. GTAY’ın ‘Arabuluculuk Aşaması’ sonuçlandı

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli hukukçuları bu yıl da hibrit ortamda kurgusal dava yarışmalarında festival havasında buluşturuyor. Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen ve yurt genelinde çok sayıda üniversiteden hukuk fakültesi takımlarının mücadelesine sahne olan VII. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nın (GTAY) ‘Arabuluculuk Aşaması’ sonuçlandı. Finalde Özyeğin Üniversitesi zirveye yerleşirken, Ankara Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi takımları sıralamada ilk 3 arasında yer aldı.

ISTAC’ın hale gelen Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nda 2021’de bir ilki gerçekleştirmiş, uyuşmazlık çözüm yollarından arabuluculuğu da yarışma kapsamına almıştı. Arabuluculuk ve tahkimi “Med-Arb” formatında buluşturan VII. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması bu yıl da üniversitelerin hukuk fakültelerinden yoğun ilgi gördü.

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, VII. GTAY Arabuluculuk Müzakerelerinin açılışında şunları söyledi: “Bir kez daha geleceğin tahkim avukatları ile kurgusal arabuluculuk müzakereleri için buluştuk. Bu sene bizim için çok özel bir sene, ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık ve bu yarışmada birlikte olmayı beklediğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesini, Fatih Yavuz Çayırcı’yı maalesef bu depremde kaybettik, depremden etkilendikleri için yarışmadan ayrılmak zorunda kalan birkaç takımımız da oldu. Arkadaşımıza ve depremde kaybettiğimiz bütün yurttaşlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz, yaraların bir an önce sarılmasını temenni ediyoruz. Hayat devam ediyor, bizlere düşen bundan sonra ne yapıyorsak bu günleri unutmayarak, yaraları sarmak için gayret ederek yapmak… İstanbul Tahkim Merkezi Med-Arb kurallarını düzenleyen dünyadaki ilk merkez. Ve bu yarışma da dünyada Med-Arb formatında düzenlenen ilk ve tek yarışma. Nitekim ISTAC düzenlediği Med-Arb kurallarıyla bunu profesyonel olarak gerçekleştiriyor. Önce arabulucu önünde taraflar uyuşmazlığı sulh yoluyla çözmeye çalışıyorlar, ancak eğer sulh olmazsa, taraflar arasında bir tahkim anlaşması olmasa dahi uyuşmazlığın mahkemeye gitmeden çözümü mümkün oluyor. Arabulucuların yönlendirmesiyle taraflar bir tahkim şartı yazmak suretiyle uyuşmazlıklarını İstanbul Tahkim Merkezi’nde çözebiliyor. Med-Arb’ın sağladığı bu imkân hem taraflar için hem arabulucular için hem de mahkemelerin dava yükünün azaltılması itibarıyla yargı sistemimiz açısından avantaj sağlıyor. Dünyaya örnek olacak bu yöntem İstanbul Tahkim Merkezi’nde başarıyla uygulanıyor. Genç ISTAC Platformumuz da bu tecrübemizi şölen havasında bir yarışmaya yansıtıyor, bu yarışmada üniversite takımları profesyonel hayatta ne oluyorsa onu deneyimliyor. Artık ticari davalarda zorunlu arabuluculuk dava şartı olduğundan mesleki açıdan hayatımızın bir parçası, dolayısıyla geleceğin avukatları için bu yarışma pratiğinin meslek hayatları için çok önemli bir deneyim olduğuna inanıyorum.”

“Pratik yapma imkânı buluyorlar”

ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen de ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasını hatırlatarak, geleceğin avukatları ve hukukçular için arabuluculuğun önemini vurguladı.

Ekmen, devamında şunları kaydetti: “Hukuk öğrencileri avukat olarak meslek hayatına atıldığında zorunlu arabuluculuk uygulamaları nedeniyle bu alanda da faaliyet gösterecek. İsmi her ne kadar yarışma olsa da festival olarak nitelendirdiğimiz bu etkinlikte geleceğin avukatları çok şey öğreniyor, pratik yapma imkânı buluyorlar. VII. GTAY arabuluculuk aşamasında, gerçek arabulucularla birlikte olmak, onların huzurunda iddia ve savunmalarıyla uyuşmazlık çözüm pratiği yapmak henüz öğrencilik döneminde çok önemli bir fırsat. Dolayısıyla bu yarışmaların kazananı sadece birkaç takım değil, bu müzakere heyecanını paylaşan tüm ekipler yarışmamızdan çok güzel deneyimler kazanmış olarak ayrılıyorlar.”

İlk aşamanın birincisi, Özyeğin Üniversitesi

Üniversitelerin hukuk fakültelerinden takımların katıldığı VII. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması Arabuluculuk Aşamasında birinciliği Özyeğin Üniversitesi, ikinciliği Ankara Üniversitesi, üçüncülüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi kazandı. İlk üçe giren takımlara para ödülü verilirken, “En İyi Başvuru Dilekçesi Ödülü”nü alan Uludağ Üniversitesi ekibine kitap seti hediye edildi. “En İyi Müvekkil Ödülü”ne ise M. Berk Uysal ve Ömer Faruk Sökmen layık görüldü ve iki takım olarak yarışmaya giren Ankara Üniversitesi ekipleri bu kategoride ödülü paylaşmış oldu. En İyi Vekil Ödülü de yine Ankara Üniversitesi takımından Duygu Duran’a verildi. Üç başarılı yarışmacı İstanbul Tahkim Merkezi’nde staj hakkı kazandı.

Final aşaması 3-4 Haziran'da

İki aşamalı VII. GTAY’ın temelini oluşturan olay metni bu yıl Lexist Hukuk Bürosu tarafından hazırlandı. Büronun partneri Av. Eyüp Kul, Av. Esad Çatak ve Lexist Hukuk Bürosundan ayrılan Av. Turgut Aycan Özcan uyuşmazlık konusu olay metnini birlikte oluşturdu. VII. GTAY Arabuluculuk Aşaması final müzakeresinde Arb. Av. Melis Ilgaz Güler ve Arb. Av. Neyir Şeyda Musal arabuluculuk yaptılar. Etkinlik, Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması Komisyonu Başkanı Av. İdil Elvin Çavuş, komisyon üyeleri Av. Ecenur Dal, Arzum Beyza Çimen, Başak Armağan, Bekir Aksarı, Harun Abaz ve Genç ISTAC Yürütme Kurulu’nun katkılarıyla gerçekleşti. Üniversite takımlarının yarışma heyecanı sürerken, ilk aşaması 26-28 Mayıs, final aşaması 3-4 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek VII. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması yoğun bir müzakere maratonuna sahne olacak.