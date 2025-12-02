Virgosol, global ödülle küresel gücünü tescilledi!

Yazılım kalite kontrol ve güvencesi alanında dünya standartlarında ürünler geliştiren Virgosol, küresel başarılarına bir yenisini daha ekledi. Yazılım test ve kalite alanında çözümler üreten dünyanın önde gelen şirketlerini bir araya getiren The European Software Testing Awards’da geçen yıl 3 kategoride finalist olan şirket, bu yıl 6 kategoride finale kalarak etki alanını önemli ölçüde genişletti. Capgemini, KPMG, Tricentis ve NTT Data gibi küresel devlerle aynı sahnede yarışan Virgosol, “En İyi Yazılım Test Otomasyonu Projesi” kategorisinde ödülün sahibi olarak, Türkiye’nin yanı sıra küresel arenada da rekabetçi ve kanıtlanmış bir oyuncu olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Barbaros: Global arenada ses getirmeyi sürdüreceğiz

Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Özgür Arzu Barbaros, konuya ilişkin şunları söyledi: “Türkiye’den çıkan bir teknoloji markası olarak global arenada iddialı bir oyuncu olduğumuzu her geçen gün daha net gösteriyoruz. Bu yıl altı kategoride finalist gösterilmemiz, Virgosol’ün küresel ölçekte yarattığı değeri ortaya koyarken; dünya devleriyle aynı kategorilerde yarışmamız ise uluslararası başarılarımızın somut bir kanıtı niteliğinde. Önümüzdeki dönemde de geleceği inşa eden markalar arasında yerimizi sağlamlaştırıp, uluslararası sahnede ses getirmeye devam edeceğiz.”

Emektar: Yapay zekâ destekli teknolojilerde yenilik peşindeyiz

Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Miraç Emektar da şöyle konuştu: “Virgosol olarak yapay zekâ destekli test teknolojilerinde sürekli yenilik peşindeyiz. Bu stratejimizin en somut örneği olan yapay zekâ temelli ürünümüz RabbitQA, yazılım geliştirme sürecinde uçtan uca kalite yaklaşımıyla her adımda kontrol sağlayarak, geleceğin kalite süreçlerini de şekillendiriyor. Her zaman olduğu gibi inovatif yaklaşımımızla teknolojik yatırımlarımızı sürdürerek; küresel ölçekte kalite, hız ve verimlilik anlayışını geliştirmeye devam edeceğiz.”