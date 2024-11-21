Visa, THY Avrupa Ligi ve BKT EuroCup'ın resmi ödeme ortağı oldu

Resmi ödeme ortağı olarak, Visa markası THY Avrupa Ligi ve BKT EuroCup maçlarında, arenada, yayınlar esnasında ve müsabakaların dijital platformlarındaki ilgili içeriklerde etkin bir şekilde yer alacak.

Avrupa genelinde, mağaza içi ödemelerin beşte dördünün temassız olarak gerçekleşmesi, tüketicilerin sorunsuz, verimli ve güvenli ödemeleri tercih ettiğine işaret ediyor. Bu doğrultuda Visa, Euroleague Basketball iş birliğiyle kolay, hızlı ve güvenli temassız ödeme teknolojisini basketbol taraftarlarıyla buluşturacak.

Euroleague Basketball Ticari Direktörü Gawain Davies, "Visa ile imza attığımız iş birliği nedeniyle oldukça heyecanlıyız. Euroleague Basketball için büyük önem taşıdığına inandığımız bu iş birliği, Visa’nın basketbol camiasıyla bağ kurması için de harika bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki dönemde Visa'nın dijital ödeme ekosisteminde engelleri ortadan kaldırarak insanları birbirine bağlama taahhüdü ile Euroleague Basketball’un büyüyen, tutkulu ve küresel izleyici kitlesine unutulmaz anlar yaşatma misyonunun mükemmel uyumuna yakından tanıklık edeceğiz" dedi.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Euroleague Basketball ile yaptığımız bu iş birliği, bir sponsorluk anlaşmasından çok daha fazlasını ifade ediyor. Arenalara taşıdığımız temassız ödeme teknolojimiz sayesinde, taraftarlar artık uzun kuyruklarla vakit kaybetmeden hızlı, güvenli ve sorunsuz bir şekilde ödeme yapabilecekler. Bu, yalnızca ödeme süreçlerini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda taraftarların maç atmosferine tam anlamıyla odaklanmalarını sağlayacak. Avrupa’nın en prestijli basketbol organizasyonlarından biriyle güçlerimizi birleştirmek, Visa’nın yenilikçi ödeme çözümlerini milyonlarca insana ulaştırma vizyonunu bir adım daha ileri taşıyor. Bu nedenle, Avrupa’nın en heyecan verici turnuvalarından birine resmi ödeme sponsoru olarak destek vermekten büyük bir onur ve gurur duyuyoruz” dedi.

35 yılı aşkın süredir imza attığı sponsorluklarla lider konumda olan Visa, dünyanın önde gelen spor ve eğlence organizasyonlarını gururla destekliyor. Aynı zamanda, müzik, oyun ve daha pek çok alanda sanatçılara ve dijital içerik üreticilerine sunduğu destekleri sürdürüyor.