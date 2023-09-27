Woodtech kapılarını açıyor: Hedef 1,3 milyar TL'lik ihracat

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) iş birliği ile RX Tüyap Fuarcılık tarafından organize edilen fuara bu yıl 100'e yakın ülkeden yaklaşık 25 bin profesyonel ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Geçen yıl 35’incisi düzenlenen fuarı 12 bin yabancı ziyaret etmiş, 1 milyar TL’lik ticaret hacmi yakalanmıştı.

Hedef, istikrarlı büyüme ve sürdürülebilir ihracat

AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş, fuar öncesi yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"45 ülkeye 1 milyon doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Türk ağaç işleme makine sektörünün çatı kuruluşu olarak temel hedefimiz Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı sağlamak. 2022 yılına kadar mobilya yan sanayi fuarı Intermob ile eş zamanlı düzenlenen WoodTech artık kendi tarihinde düzenleniyor. 2022 yılına göre yüzde 35 oranında büyüme gösteren fuarımız bu yıl 10 salonda ziyaretçilerine kapılarını açacak. 19 Ekim’de kapılarını açacak olan WoodTech’te cirosal anlamda geçen seneye göre en az yüzde 25 artış bekliyoruz. Beş gün sürecek olan fuarda 1,3 milyar TL’nin üzerinde ticaret hacmi yakalayacağımızı öngörüyoruz. Temel hedefimiz istikrarlı büyüme sayesinde ihracatımızı sürdürülebilir kılmak.”